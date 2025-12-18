Výborný (KDU-ČSL): To nejsou dojmy ani marketing

Když čtu vyjádření vládních politiků o tom, v jak špatném stavu přebírají ekonomiku naší země, nechce se mi věřit, s jakou lehkostí dokážou lhát.
V roce 2021 jsme přebírali vládu ve chvíli, kdy se rozjížděla inflační vlna a ekonomika byla po letech nezodpovědného hospodaření výrazně rozkolísaná. Přesto jsme situaci zvládli. Dnes předáváme zemi s inflací pod 2 procenty a se šestou nejrychleji rostoucí ekonomikou na světě.
To nejsou dojmy ani marketing, ale tvrdá fakta. Překrucovat realitu jen proto, aby si někdo předem vytvářel alibi pro budoucí selhání, je vůči lidem nefér a nezodpovědné.
autor: PV