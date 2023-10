Hejtman Červíček: Kraj hledá zhotovitele silniční přeložky z Bělovsi do Velkého Poříčí

reklama

Maximální možná nabídka činí 624,3 milionu korun včetně DPH. Zahájit stavbu kraj plánuje v létě 2024. Anketa Vítáte konsolidační balíček, který vláda protlačila Sněmovnou? Vítám 2% Nevítám 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 7859 lidí

„O potřebě vybudování přeložky, vzhledem k dopravnímu zatížení z Náchoda do Hronova a dále na Broumovsko, se u zdejší veřejnosti hovoří mnoho let. Já osobně vnímám výstavbu této komunikace jako jednu z hlavních priorit v rámci investic do krajské dopravní infrastruktury. Od roku 2017 proběhlo mnoho různých jednání a setkání s obyvateli a zástupci dotčených obcí, kde jsme tamní obyvatele seznamovali s prvními návrhy možného řešení. Vzhledem k charakteru stavby zde proběhla velice náročná majetkoprávní příprava a bylo zapotřebí najít nejvhodnější řešení například při budování protipovodňových či protihlukových opatření. V současnosti máme zaktualizovanou projektovou dokumentaci a platné stavební povolení. Podařilo se tedy ujít zásadní kus cesty až do současného stavu hledání zhotovitele pro samotnou výstavbu. S výstavbou samotné přeložky bychom rádi začali v červenci příštího roku,“ řekl k důležité krajské investici hejtman Martin Červíček s tím, že k dokončení nové komunikace by mělo dojít do konce roku 2026.

Přeložka na trase Náchod-Běloves – Malé Poříčí – Velké Poříčí bude měřit 3,6 kilometru. Součástí stavby nové silnice bude kromě přeložek inženýrských sítí, protihlukových stěn či rekultivace stavbou dotčených ploch také výstavba dvou mostů přes řeku Metuji s délkou přemostění okolo 80 metrů, menšího mostu v trase a nadchodu pro pěší ve Velkém Poříčí. Dále kraj postaví tři opěrné zdi, přeložky dotčených vodovodů, kanalizací, výstavba silničních kanalizací, úprava a přeložky stávajících vodotečí, protipovodňových valů nebo meliorací.

„Výstavba silnice II/303 začíná kruhovou křižovatkou se silnicí I/33 z Prahy do Varšavy. Konec komunikace je před začátkem zástavby Hronova. Volná šířka vozovky je 11 metrů, přičemž součástí stavby bude také několik sjezdů zajišťujících přístupy k nemovitostem a na stavbou oddělené pozemky, propustků a retenčních příkopů zajišťujících odvodnění,“ uvedl radní pro dopravu a majetek Václav Řehoř.

Nejvyšší možná nabídka k této veřejné zakázce činí 624,3 milionu korun včetně DPH. Na financování nákladů by Královéhradecký kraj rád využil mimo jiné i prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu.

„Jsem přesvědčen, že přeložka nejenže významně uleví přetíženému provozu v této oblasti, ale také díky celkovým úpravám stavbou dotčených katastrálních území dojde k celkovému zkvalitnění infrastruktury v této oblasti. Zároveň po dokončení obchvatu Náchoda se přeložka také stane jeho návaznou komunikací,“ doplnil hejtman Martin Červíček.

V současnosti v dotčených lokalitách do konce tohoto roku probíhá záchranný archeologický průzkum a pozemní přípravné práce.

Mgr. Martin Červíček, Brig.gen.v.v. ODS



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Hejtman Červíček: Na Rychnovsku kraj zahájil stavbu infrastruktury pro rozšíření průmyslové zóny Solnice–Kvasiny Hejtman Červíček: Investicemi a modernizací zařízení pro seniory chceme minimalizovat budoucí provozní náklady Hejtman Červíček: Ve Vamberku došlo k významné a léta projednávané změně v uspořádání silnic Hejtman Červíček: Kraj navýší podporu hospicové péče na 25 milionů korun

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE