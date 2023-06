Hejtman Červíček: U opravy památek je realizace mnohdy náročná a nákladná

reklama

„Touto cenou chceme ocenit všechny občany a obce, kteří v sobě našli vůli a odhodlání, aby svůj záměr dotáhli do konce. U opravy památek je realizace mnohdy náročná a také nákladná a ne každý ji úspěšně zakončí. Díky jejich úsilí můžeme žít v krásném kraji plném rozmanité architektury. V neposlední řadě taky patří poděkování architektu Janu Slavíkovi, který přes 60 let pomáhá zachraňovat památky v celém regionu. Bez jeho dlouholeté práce a úsilí by mnohé památky třeba na Broumovsku prostě zmizely a dnes by tento region při úsilí o zisk titulu Evropské hlavní město kultury 2028 byl výrazně chudší,“ řekl hejtman Martin Červíček.

Královéhradecký kraj vyhlásil cenu památkové péče letos potřetí. V letošním ročníku změnil její název na Hereditas obligat (česky: Dědictví zavazuje). Jejím prostřednictvím chce kraj ještě více upozornit a zviditelnit výjimečné příběhy lidí, kteří se do záchrany často zapomenutých nebo zanedbaných památek nezištně pouštějí.

„Cenu za obnovu památek v našem kraji jsme v letošním ročníku zjednodušili a přejmenovali, abychom lépe vyjádřili naši snahu zachovat architektonické dědictví. Chceme podpořit, ocenit a také propagovat úsilí i zápal těch, kteří se pustili do záchrany památek v našem kraji. Opět jsme se díky nominacím setkali s úžasnými příběhy lidí, institucí i obcí, kterým není lhostejné jejich okolí a rozhodli se pro změnu. Děkuji všem nominovaným do letošního ročníku za jejich práci, která je obdivuhodná, a gratuluji vítězům,“ uvedla náměstkyně pro kulturu Martina Berdychová.

Mgr. Martin Červíček, Brig.gen.v.v. ODS



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Cenu Hereditas obligat mohou lidé či organizace získat ve čtyřech kategoriích:

stavební obnova chráněné stavby (prohlášené památky) restaurování movité či nemovité památky záchrana neprohlášené památky popularizace památkové péče

Vítěz v každé kategorii obdržel 50 tisíc korun.

Anketa Jste pro přijetí Istanbulské úmluvy? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 16270 lidí

V kategorii Stavební obnova chráněné stavby byla oceněna Markéta Slaninová za opravu střechy zámku v Hořiněvsi.

Původní středověká tvrz byla na konci 16. století přestavěna na renesanční zámek a dnešní podoba z 1. poloviny 18. století je připisována architektu Janu Blažeji Santinimu. Chátrající stavbu koupili v roce 2018 manželé Slaninovi a od té doby tuto opomíjenou kulturní památku postupně rekonstruují. Během čtyř let se jim podařilo opravit celou střechu zámku včetně krovů a obnovit také původní způsob prosvětlení půdních prostor v podobě skleněných střešních tašek.

„S manželem vlastníme zámek Hořiněves. Je to něco neuvěřitelného. Zámek nebyl udržovaný a hledal svého – budu říkat – blázna, někoho nadšeného. Tak jsme se do něj zamilovali. Především já a mám hodného manžela, který mi to dovolil,“ sdělila majitelka zámku Markéta Slaninová.

Za obnovu sloupu se sochou Panny Marie a sochami světců získal městys Pecka cenu Hereditas obligat v kategorii Restaurování prohlášené památky.

Mariánský sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem spolu s osmi sochami světců představuje významnou architektonickou dominantu náměstí městysu Pecka. Tuto monumentální sochařskou práci vytvořil v roce 1720 sochař František Petrš. V roce 2022 byla završena obnova celého díla restaurováním balustrádového ohrazení, schodiště a podlahy kolem sloupu. Tyto renovace spolu s revitalizací zeleně okolo sloupu přinesly nový život tomuto uměleckému dílu.

„Jsem rodačka z Pecky a městečko mám moc ráda a snažím se, aby nám vzkvétalo a aby se nám tady všem dobře žilo. Tato kulturní památka tvoří dominantu a už jako malá holka jsem každodenně okolo ní chodila s kamarádkami a braly jsme to jako nedílnou součást městečka,“ podotkla starostka městysu Pecka Hana Štěrbová.

V kategorii Záchrana neprohlášené památky ocenil kraj obec Semechnice za opravu kaple Panny Marie Bolestné.

Tato stavba tvoří dominantu obce už od roku 1892. Kaple vznikla díky finančním a materiálním příspěvkům místních obyvatel, a i v dalších letech ji místní usedlíci udržovali. Jednoduchá stavba zakončená v průčelí pseudorenesančním volutovým štítem skrývá v interiéru oltář s vyobrazením Bolestné Panny Marie pod křížem. V minulém roce obec uskutečnila kompletní obnovu kaple, včetně jejího interiéru. Odborníci opravili staré harmonium, které bylo dříve mimo provoz. Každoroční posvícení, konané první zářijový týden, dokazuje pevné spojení místních obyvatel s touto malebnou stavbou.

„Kaple prošla poměrně rozsáhlou rekonstrukcí, na kterou jsme pyšní. O práci se zasloužil bývalý pan starosta. V loňském roce jsme slavili 130 let od vysvěcení kaple a došlo znovu k požehnání a posvěcení. Pro mě je kaplička už od útlého dětství opravdu důležitá semechnická dominanta,“ řekla k místní kapli starostka obce Michaela Vaňková.

Ocenění za popularizaci památkové péče získal Jan Slavík.

Jan Slavík se po celý svůj profesní život věnoval obnově historických objektů v Královéhradeckém kraji. Zvlášť blízká mu byla v minulosti významná a později zcela opomíjená krajina Broumovského výběžku. Svou pozornost ale věnoval i dalším architektonickým a historickým skvostům našeho regionu. Díky jeho neúnavné a obětavé práci byla zachráněna řada významných památek, často i téměř v poslední chvíli. Svou celoživotní činností tak pan Slavík nesporně přispěl a v rámci možností i nadále přispívá k oživení a ochraně kulturního dědictví a jeho zachování pro další generace.

„Miluju zdejší kraj. Architektonickou službu jsem věnoval Trutnovsku, Náchodsku, Broumovsku a Orlickým horám, je to moje srdeční oblast,“ shrnul Jan Slavík.

Psali jsme: Hejtman Červíček: Ve vybraných školách umožníme mít až 33 žáků v jedné třídě Hejtman Červíček: Energetika, úspory a investice ovládly jednání tripartity Hejtman Červíček: Chtěl bych všechny turisty i řidiče poprosit o trpělivost Hejtman Červíček: Hradec Králové vyhrál Zlatý erb

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.