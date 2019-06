Hejtman Čunek: Tradice Dnů lidí dobré vůle sahá k roku 863

Při dnech lidí dobré vůle na Velehradě bude vystaveno Palladium země české, při večerním koncertu zazní ve světové premiéře skladba pozoruhodného arcibiskupa Rudolfa Jana, na Velehrad přijedou také krojované páry z několika krajů České republiky. Nejen tyto, ale mnoho dalších informací týkajících se letošních Dnů lidí dobré vůle zazněly na tiskové konferenci ve Zlíně.

Dny lidí dobré vůle se konají na Velehradě 4. a 5. července při příležitosti oslav svátku sv. Cyrila a Metoděje a záštitu nad nimi převzal hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek a olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Hejtman Jiří Čunek vyzdvihl význam Dnů lidí dobré vůle: „Je to událost suverénně nejstarší – protože její tradice sahá k roku 863. Je pro mne ctí udělit záštitu, která směřuje k našemu starobylému Velehradu a také k odkazu počátků křesťanské víry na našem území a - dá se říci – ke zrodu civilizace na tomto území. Je to úžasná věc, a protože celá akce má být připomínkou těchto důležitých faktorů, jsem na ni velmi hrdý. I jako občan, člověk, vždycky na Dny lidí dobré vůle jezdím,“ řekl hejtman Jiří Čunek.

Tajemník projektu Dny lidí dobré vůle Josef Kořenek nastínil široké rozpětí programové nabídky, v níž mohou návštěvníci zhlédnout řadu výstav, zapojit se do ručního přepisování Bible, zúčastnit se soutěží pro děti atd. „V letošním roce se snažíme vyzdvihnout tři významná výročí, která v naší zemi slavíme: To první, nejdůležitější, se týká nejen celé naší země, ale i středoevropského prostoru - je to 1150 let od úmrtí svatého Cyrila v Římě, a současně 1 150 let od nástupu svatého Metoděje na místo prvního moravského arcibiskupa. Druhé výročí je zaměřeno na naše moravské území, kdy slavíme dvousté výročí od zvolení Rudolfa Jana olomouckým arcibiskupem. Je to velmi významné výročí, protože Rudolf Jan, byť je trochu opomíjený, zanechal na Moravě velké stopy – například založil Vítkovické železárny, posvětil mnohé kostely a také byl přítelem Ludwiga van Beethovena, skládal hudbu a v kroměřížském zámku jsou dokonce záznamy, kdy arcibiskup Rudolf Jan skládal hudbu a Beethoven mu korekturoval noty. Na Velehradě v rámci charitativního koncertu zazní ve světové premiéře jedna ze skladeb Rudolfa Jana v podání Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, myslím si, že to bude jedna z významných ´drobnůstek´ letošního ročníku,“ řekl Josef Kořenek. A dodal, že třetí výročí, které si návštěvníci Velehradu budou moci připomenout, je příprava na 30. výročí svatořečení Anežky České, které se konalo v Římě v roce 1989 a souvisela s ním změna v našem státě a cesta ke svobodě. V této souvislosti bude na Velehradě jednou z nevýznamnějších událostí letošního ročníku přítomnost starobylého Palladia země české, což je relikvie, kterou podle tradice obdržela právě na Velehradě sv. Ludmila z rukou sv. Metoděje a potom ji předala svému vnukovi sv. Václavovi a jsou od ní odvozovány kořeny české státnosti. Návštěvníci budou moci Palladium na Velehradě uctít 4. července.

K tradičním aktivitám Dnů lidí dobré vůle patří mezinárodní setkání vozíčkářů, které zajišťuje Maltézská pomoc. „Letos na Velehradě očekáváme asi 120 účastníků se zdravotním postižením zvláště z České republiky, pozváni byli i zástupci vozíčkářů z Německa, Rakouska, Maďarska a ze Slovenska. Bez pomoci přibližně stovky dobrovolníků by se akce podobného formátu nedala vůbec zorganizovat,“ řekl Michal Umlauf, koordinátor projektu a vedoucí Maltézské pomoci ve Zlínském a Olomouckém kraji. Maltézská pomoc také ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje a obcí Velehrad během dnů Lidí dobré vůle zajišťuje v obci zdravotnickou péči.

„Na Velehradě se od počátku konání Dnů lidí dobré vůle prezentuje také Charita ČR. „Vždy se snažíme z bohaté škály činností zdůraznit určité myšlenky, s nimiž chceme oslovit veřejnost. Nebojíme se ani témat, jakými bylo v loňském roce třeba uprchlictví. Letos jsme se snažili poukázat na misijní působení charity ve společnosti. Snažíme se lidem nejen ulevit ve stáří či v nemoci, ale také jim do života přinášet naději a radost, aby mohli žít plnohodnotným životem. Chceme do společnosti vnášet pozitivního ducha, protože se domníváme, že právě toho je dnes zapotřebí ze všeho nejvíc,“ řekl Václav Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc.

Starosta Velehradu Aleš Mergental konstatoval, že obec je díky spolupráci se Zlínským krajem a všemi pořadateli organizačně i technicky připravena přijmout nápor poutníků a návštěvníků. „Parkování bude zajištěno na obchvatu Starého Města, odkud bude jezdit kyvadlová doprava na začátek Velehradu. Dopravní opatření platí od 12:00 dne 4. července do 17:00 druhého dne, tedy 5. července,“ sdělil starosta. Každý rok také podle něj přibývá cyklistů, pro něž bude připravena úschovna kol.

Letos podruhé přijali pozvání obce zástupci sedmi krajů České republiky, kteří vysílají své krojované páry. 4. července se zúčastní modlitby za vlast ve velehradské bazilice, dále budou přítomni na večerním charitativním koncertu i na páteční hlavní mši svaté v 10:30, přenášené Českým rozhlasem a Českou televizí.

