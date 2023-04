Hejtman Grolich: Chápu rozhodnutí České pošty. Je to na starostech, musí jednat

reklama

Neočekával jsem, že bychom se na tomto jednání domlouvali na nějakých konkrétních změnách, protože to je spíš úloha na starosty, kde jednání intenzivně probíhají. Česká pošta mi vysvětlila, co je k těm rozhodnutím o rušení konkrétních poboček vedlo. Vím konečně proč tato rozhodnutí padla a můžeme z toho dělat nějaké závěry, ale za mě je to teď hodně o starostech.

Situaci je potřeba vnímat ve třech rovinách.

Jedno velké téma je Brno-střed. Tam je dost změn, ale ve finále si myslím, že budou znamenat bezproblémovou a lepší dostupnost těch služeb. Lidé si sice budou muset zvykat na nová místa, ale nové pobočky nabídnou nové služby, které v tom místě nebyly. Myslím si, že ve finále ten systém bude fungovat a nebude to problém. V rámci uskutečněných jednání nakonec bude zachována i pošta ve Velkém Špalíčku, která měla být zrušená. A hlavní pošta, která bývala na nádraží a teď bude v obchodním centru Letmo, bude mít 16 přepážek. To by měla být dostatečná kapacita.

Zbytek Brna, a to jsem se dozvěděl až dnes, je komplikovaný tím, že jako v každém městě má být pošta, tak má zůstat pobočka také v každé městské části. Jsou zde malé městské části, kde zůstanou velice málo využívané pobočky na úkor toho, že se zruší pobočka v sousední velké městské části, která je mnohem víc navštěvovaná. To je velice těžké vysvětlit. I z pohledu logistiky pošt by i její zástupci rušili jiné pobočky, ale musí splnit tento parametr podle zadání. Komplikované je to momentálně v tom, že musí dojít k dohodě dvou starostů. Nebude snadné přesvědčit starostu, aby kývl na zrušení málo navštěvované pobočky v jeho městské části, protože obyvatelé jezdí na poštu do sousední městské části.

Pak jsou tu velká města. Například v Hodoníně je jedna pošta, která má velkou vytíženost, a ty ostatní naprosto minimální. Nemá to moc velkou logiku tyto pošty zachovat. Když vidíte ta data, tak ta rozhodnutí chápete. Ale město Hodonín jedná s Českou poštou a vyhodnocují si to, že by například zachovali poštu formou pošta Partner plus. Stejně uvažuje i město Vyškov. Je možnost, že si to ta města dojednají. V některých městech se jedná o tom, že by se například prohodily pobočky. Danému městu to dává větší logiku a Česká pošta je tomu otevřená. Například, že je to víc využíváno místními lidmi nebo lidmi, kteří tam projíždějí.

Dlouhodobě plánujeme jednání na 27. dubna na krajském úřadě, kam jsme přizvali starosty měst a městských částí, kteří mají zájem. Já jsem dnes od České pošty chtěl data a kritéria, podle kterých se rozhodovali. Slyšel jsem argumenty, které jsem chtěl slyšet. Chápu jejich rozhodnutí. Ale také chápu argumenty, proč se to někde jeví nelogické. Z těch dat, a hlavně jsme si to ukazovali na městě Brně, vyplývá, že asi 70 % lidí tam čeká míň než 5 minut. Například v Hodoníně, když tam zůstane 1 pošta, tak člověk je na pobočce za 5 minut odbavený. To jsou krátké časy a nedostáváme se na nějaké limitní lhůty, které jinde v České republice jsou. Na jednání se starosty se příští týden shrne stav jednání České pošty s jednotlivými městy a případně se to posune dál.

