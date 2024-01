Hejtman Grolich: Fakt díky za rozumný kompromis Zbyněku Stanjurovi

reklama

Férovější financování je na dosah! Jedna z největších změn od vzniku krajů je zase blíž.

Když jsem jel do Prahy, tak jsem toho moc nečekal. Změna financování krajů není malá věc a těch kompromisů, co se musí udělat… Ale řekli jsme si, že přece přijedeme. Protože něco už se stát musí. A taky se stalo. Poprvé padl příslib, že stát je ochoten přidat do celkového balíku 6 miliard, aby žádný kraj nebyl novými kritérii krácen. Bude to postupně - navýšení proběhne ve dvou nebo třech letech. Fakt díky za rozumný kompromis Zbyněku Stanjurovi.

Tohle je vážně skvělá zpráva pro celou jižní Moravu. Tak držte palce, ať to dopadne.

