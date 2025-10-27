Hejtman Grolich: Make příroda great again, pane Macinko

27.10.2025 15:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke střetu s Petrem Macinkou.

Foto: KDU-ČSL
Popisek: Jan Grolich

Pozval jsem dopisem Petr Macinka na místo na jednání s odborníky ohledně CHKO Soutok. Jsem rád, že i v tak nabitém čase si našel čas na odpověď.

Z dopisu chápu, že jednání odmítáte a současně opakujete, že CHKO chcete zrušit, a to bez jakékoli právní analýzy - sám říkáte, že je teprve nutné ji zpracovat.

Analýz má MŽP spoustu, všechny vedly ke zřízení CHKO. Stejným argumentům, které uvádíte v dopise, MŽP čelilo v rámci procesu vyhlášení CHKO i po vyhlášení u soudu - vždy vyhrálo.

Podle mne neexistuje legální důvod pro zrušení již vyhlášené CHKO.

Jedinou cestou je, udělat to nelegálně…jsem tedy zvědavý na další kroky…

Doufám, že vaše kroky teď o prodlouženém víkendu povedou do přírody. Do přírody, na kterou jsme tak hrdí, která si na některých místech dokonce zaslouží odborně chránit. Je to naše národní bohatství.

Make příroda great again!

Mgr. Jan Grolich

  • KDU-ČSL
  • hejtman
autor: PV

