Premiér Babiš: Jak motivovat děti pro studium technických oborů. Pan doktor Hrdlička přišel s nápadem

13.12.2025 7:16 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k motivací dětí jít studovat technické obory.

Pan Dr. Martin Hrdlička je neskutečný borec. Známe se už delší dobu, příběh jeho rodiny je už více než 100 let, a přes tři generace, spojený se značkou Škoda.

Jeho dědeček Karel patřil k prvním generálním ředitelům Škody po převzetí firmy Laurin & Klement. Už ve 30. letech dokázal Škodu provést těžkým obdobím hospodářské krize – zavedl sériovou výrobu, tím výrazně zlevnil produkci a celou firmu tak zachránil.

Otec Dr. Petr Hrdlička byl zase ředitelem technického vývoje a stál za vývojem legendárního Favoritu, díky kterému VW Škodu vlastně kdysi koupilo. A Martin v této výjimečné tradici pokračuje. Teď je šéfem vývoje pohonu a podvozků a pod jeho vedením vznikají motory a převodovky pro celý koncern Volkswagen – pro celý svět.

Přišel za mnou se skvělým projektem, jak motivovat děti pro studium technických tzv. STEAM oborů a samozřejmě to má, stejně všechno co dělá, skvěle promyšlené. Rád s ním na tom budu spolupracovat jako na dalších zajímavých věcech v oblastech automobilového průmyslu.

