Senátorka Ludková: Krvavou daň platí ODS za zvolení europoslanců z TOP 09

Krvavou daň platí ODS za zvolení europoslanců Niedermayera a Koláře z TOP 09.
Do svých funkcí prošli pouze na zádech ODS, která se kvůli projektu SPOLU na vládní úrovni naprosto nesmyslně tohoto konceptu držela i během voleb do Evropského parlamentu.
Výsledkem jsou tito dva europoslanci, kteří nejenže často hlasují opačně než europoslanci z ODS, ale ještě k tomu tuto chybu připomínají bývalým i současným voličům a členům ODS svými často až šílenými výroky.
Pokud součástí zamýšlené renesance ODS nebude i hlasitá omluva za tyto dva pány, nebude tato renesance úplná.
“Europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) rozpoutal svými výroky o dopravě ve veřejném prostoru vášnivou diskusi. Podle něj za ucpanou Prahu mohou zejména ceny pohonných hmot. Zároveň označil za absurdní, že se velká část vlád v Evropě snaží, aby byl benzín co nejlevnější.” odkaz na celý článek je ZDE.
autor: PV