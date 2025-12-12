Senátorka Ludková: Krvavou daň platí ODS za zvolení europoslanců z TOP 09

13.12.2025 8:14 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k k umožnění uspět ve volbách europoslancům TOP 09 pod značkou Spolu.

Foto: ODS
Popisek: Vladimíra Ludková (ODS)

Krvavou daň platí ODS za zvolení europoslanců Niedermayera a Koláře z TOP 09.

Do svých funkcí prošli pouze na zádech ODS, která se kvůli projektu SPOLU na vládní úrovni naprosto nesmyslně tohoto konceptu držela i během voleb do Evropského parlamentu.

Výsledkem jsou tito dva europoslanci, kteří nejenže často hlasují opačně než europoslanci z ODS, ale ještě k tomu tuto chybu připomínají bývalým i současným voličům a členům ODS svými často až šílenými výroky.

Pokud součástí zamýšlené renesance ODS nebude i hlasitá omluva za tyto dva pány, nebude tato renesance úplná.

“Europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) rozpoutal svými výroky o dopravě ve veřejném prostoru vášnivou diskusi. Podle něj za ucpanou Prahu mohou zejména ceny pohonných hmot. Zároveň označil za absurdní, že se velká část vlád v Evropě snaží, aby byl benzín co nejlevnější.” odkaz na celý článek je ZDE.

Mgr. Vladimíra Ludková

  • ODS
  • senátorka
Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/absurdne-levny-benzin-nad-vyroky-europoslance-za-top-09-krouti-hlavou-i-zastupci-ods-494199?fbclid=IwY2xjawOpRs1leHRuA2FlbQIxMABicmlkETB4QkM4MHlHN3RldXdDd1NTc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHpkNmECxAMoQVmhonrzGi9qnlDjXy90-6_Gbx0aMt0VNF-3aBdsJd13Te3sl_aem_V_tXi725We2UrHjocQiFeA

Článek obsahuje štítky

Kolář , Niedermayer , ODS , TOP 09 , Ludková , SPOLU

autor: PV

Jaroslav Komínek byl položen dotaz

Máte pro svá tvrzení o zlodějích nějaké důkazy?

Tvrdíte - Fialova zlodějská banda. Kdo přesně a jaké proto máte důkazy? Netvrdím, že v ODS nedochází třeba ke korupci, ale v jaké straně u nás k ní nedochází?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

