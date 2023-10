Hejtman Grolich: Polohovací lůžka ze Znojma dostanou nemocné děti v ostřelovaném Chersonu a Dnipru

reklama

Náklad ve dvou dnech odveze ze znojemské nemocnice 9 kamionů. První várka se vydala na cestu v úterý 17. října 2023, o týden později bude do jižní a jihovýchodní oblasti Ukrajiny, která je stále pravidelně ostřelovaná ruskými raketami, odvezen zbytek postelí.

I přes neustálé ostřelování a ohrožení života poskytují nemocnice v Chersonské oblasti a Dnipru obětem včasnou a kvalitní lékařskou péči. Vše ale ztěžují poničené objekty a vybavení.

„Ruská agrese na Ukrajině neskončila, ale pořád působí další a další utrpení. Proto jsme se rozhodli vyřazená lůžka věnovat tam, kde ještě můžou pomoct. Já jenom doufám, že lůžka, která míří do dětské nemocnice v Chersonu, budou potřeba co nejméně,“ okomentoval darování postelí hejtman Jan Grolich.

Součástí daru jsou také matrace a příslušenství k postelím jako postranice a hrazdy.

„Kdyby se tyto věci pořizovaly nové, cena daru by přesáhla částku pět a půl milionu korun. Hodnota vyřazeného majetku ze znojemské nemocnice dosahuje necelého půl milionu korun, a přitom postele s matracemi ještě dobře poslouží,“ uvedl radní pro zdravotnictví Karel Podzimek.

V Chersonské oblasti se v poslední době zvýšil počet útoků ze strany Ruské federace. Okupanti aktivně ostřelují kritickou infrastrukturu a zdravotnická zařízení a způsobují závažné škody.

„Ostřelování postihuje civilisty a děti, kteří utrpěli zranění způsobená výbuchem miny, pohmožděniny a akutní stresové reakce. Každý den je zraněno 10 až 15 lidí. Darovaná lůžka pomohou malým pacientům, lidem s psychiatrickými diagnózami a posttraumatickými stresovými poruchami i zraněným při zotavování," popsala aktuální situaci Tatiana Karchevych z Odboru zdravotnictví Chersonské oblastní vojenské administrativy.

„Postele poputují přímo do oblastní dětské nemocnice v Chersonu, kde je velký nedostatek zejména anesteziologických lůžek. Dále do centrálního zdravotnického zařízení v Novovoroncovce, která leží přímo na břehu někdejší Kachovské přehrady, nebo do hlavní nemocnice v Dnipru, kde po raketovém útoku na konci května tohoto roku zemřelo 23 lidí, či do Stěpanivské psychiatrické nemocnice,“ řekl Martin Kroupa, předseda správní rady Post Bellum - Paměti národa.

Nemocnice Znojmo, která je největším krajským zdravotnickým zařízením, v letošním roce prošla největší obměnou nemocničních lůžek v její padesátileté historii. V průběhu prázdnin bylo vyměněno celkem 206 pacientských lůžek, 22 lůžek pro intenzivní péči a 8 lůžek pro resuscitaci. Nová lůžka nemocnice pořídila díky dotačnímu titulu REACT-EU ve výši téměř 25 miliónů korun.

„Nikdo z nás si nedokáže představit, v jak drsných podmínkách je ve válkou zasažených nemocnicích poskytována zdravotní péče. Jsme rádi, že náš zřizovatel našel smysluplné uplatnění pro majetek, který u nás už není potřebným. Snad budou lůžka přínosem nejen pacientům, ale také ukrajinským zdravotníkům při jejich ošetřování,“ doplnil ředitel znojemské nemocnice Martin Pavlík.

Za dar pro Ukrajinu vyjádřila Jihomoravskému kraji poděkování také konzulka ukrajinského konzulátu v Brně Anna Proshko. Ocenila, že kraj pomáhá lidem na Ukrajině od prvních dnů od vypuknutí války.

„Pomůžete nemocnicím nedaleko fronty. Darujete nám nejen materiální prostředky, ale dáváte nám naději, že společně překonáme všechny výzvy,“ uzavřela Anna Proshko.

Jihomoravský kraj daroval do chersonské nemocnice třicítku lůžek vyřazených z krajských sociálních příspěvkových organizací už letos v květnu. Mezi další formu pomoci Ukrajině patří například zdravotnický materiál, elektrocentrály, vyřazená nákladní auta, potraviny a v neposlední řadě i finanční pomoc.

