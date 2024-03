Hejtman Grolich: Ve všech okresech rezonovala dvě témata – silnice a investice

reklama

Ve všech okresech rezonovala asi nejvíce dvě ústřední témata – silnice a investice. „Snažíme se tady udělat, co to jde. Poslední roky držíme peníze do silnic v kraji na úrovni 2,4 miliardy a letošek bude rekordní. Nejen že tuhle částku překonáme, ale máme naplánováno už teď po celé jižní Moravě 138 staveb a bude to ještě více," uvedl hejtman Jan Grolich.

„Konkrétně na Znojemsku bude mezi největší akce silničářů patřit investice do průtahu Tavíkovicemi (III/3983, III/39914) za 65 milionů nebo rekonstrukce znojemského mostu na komunikaci II/412 (most ev. číslo 412-003), která přijde na více než 48,3 milionu korun,“ konstatoval po setkání v kongresovém Centru Louka náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jiří Crha.

„Mezi největší investice v okrese Znojmo se zařadí vybudování nového depozitáře krajem zřizovaného Jihomoravského muzea ve Znojmě. Centrální depozitář, expozice a centrum regionální výuky vznikají od minulého roku v ulici Alšova 975/15 a přijdou celkem na 122 milionů korun,“ dodal informace radní Vladimír Šmerda.

Mgr. Jan Grolich KDU-ČSL



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Přehled nejvýznamnějších letošních akcí krajských silničářů v dalších okresech

Mezi nejvýznamnější akce na Vyškovsku se v letošním roce řadí stavba III/4314 Bohdalice – Rostěnice, která bude rozdělena na několik etap a přijde celkem na 78 milionů korun.

Blanensko čeká projekt komunikace II/372 Hranice kraje PA (Jevíčko) – Velké Opatovice – křižovatka III/3742, s náklady cca 13 milionů korun nebo silnice III/37440 Těchov – Vavřinec s náklady přes 10,6 milionu korun.

Brno-venkov: Letos budou hlavním tématem například mosty – v Lelekovicích to bude most číslo 37917-1 s celkovými náklady více než 100 milionů korun. Pitrův most v Rajhradě v investici za 32,7 milionu nebo v Tišnově most s evidenčním číslem 379-005 s investicí za 55 milionů korun. Významným počinem bude například také další úsek na silnici II/395 v trase Zastávka – hranice kraje za 104,6 milionu korun. V Brně půjde o důležitou investici do kruhové křižovatky na silnici II/430 v části Brno-Slatina s náklady 55 milionů korun, kde v současnosti probíhá výběrové řízení na zhotovitele.

Anketa Škodí Andrej Babiš České republice? Škodí 7% Neškodí 91% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5365 lidí

Nejvýznamnější akcí na Hodonínsku bude stavba na dvojkové silnici z Hovoran do Mutěnic s celkovými náklady přes 101 milionů korun, kde bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele. Z dalších projektů jde například o průtah Kozojídkami za 12,5 milionu korun, kde již výběrové řízení na zhotovitele probíhá. Obě stavby kraj zahájí ještě letos.

Na Břeclavsku bude nejvýznamnějším projektem letošního roku akce zahájení stavby na dvojkové silnici v Zaječí za 162 milionů korun. Tady bude v nejbližší době zahájeno výběrové řízení na zhotovitele a reálnou stavbu spustí kraj ještě letos. Stejně tak se dokončuje projektová dokumentace na rekonstrukci trojkové silnice mezi městem Břeclav a obcí Lednice za 31 milionů korun.

Přehled letošních největších investičních akcí v dalších okresech kraje

Na Vyškovsku bude kraj investicí 22 milionů korun modernizovat odborné učebny na Gymnáziu a Střední odborné škole zdravotnické a ekonomické Vyškov. V tomto roce dokončuje kraj také velký projekt Centra přirozeného porodu ve vyškovské nemocnici za 65 milionů.

Na Blanensku bude mezi největší krajské projekty patřit snížení energetické náročnosti na budově krajské příspěvkové organizace Paprsek za 49 milionů, které bude dokončeno v příštím roce. Už letos kraj připravuje výstavbu nových prostor pro vzdělání na Střední pedagogické škole Boskovice v hodnotě přes 52 milionů – ta by měla být dokončena v roce 2026.

V Brně a na Brněnsku bude v tomto roce mezi největší krajské investice patřit probíhající přístavba brněnské Střední školy Charbulova za celkových 215 milionů korun, stejně tak v Brně běží například rekonstrukce budovy Střední průmyslové školy chemické, Pionýrská 23 celkem za 320 milionů – obě stavby budou dokončeny v letošním roce.

Kraj letos zahájí také výstavbu nové základy letecké záchranné služby ZZS JMK – ta v nákladech 160 milionů korun vznikne do roku 2026 poblíž letiště v Brně-Tuřanech. V okrese Brno-venkov hodlá kraj investovat například 65 milionů do nových učeben pro výuku v Gymnáziu Tišnov nebo 50 milionů do nových skleníkových učeben a technologií ve Střední zahradnické škole Rajhrad.

Největší akcí na Hodonínsku bude oprava hodonínského S-centra, která si vyžádá celkovou investici 497 milionů. Finančně náročné budou také v současnosti již probíhající stavby, a to Pavilon zobrazovacích metod Nemocnice TGM Hodonín za celkových 183 milionů nebo například novostavba dílen Integrované střední školy v Hodoníně za 94 milionů korun.

Investičním akcím na Břeclavsku dominuje výstavba Sanatoria Pálava, které zde vyroste za 784 milionů. Velkou investicí kraje v okrese bude také vybudování výjezdové základny ZZS JMK v Břeclavi za celkových 230 milionů korun. Ta je ve stadiu přípravy a vzniknout by měla v roce 2026. Za 70 milionů realizuje Regionální muzeum v Mikulově, které je příspěvkovou organizací kraje, Dům přírody Pálavy – ten bude dokončen v letošním roce. Kraj chystá také přeměnu nevyužívaného starého dvorního traktu na učebny a chátrajícího podkroví na zázemí pro výuku na Gymnáziu T.G. Masaryka v Hustopečích za 30 milionů.

Psali jsme: Hejtman Grolich: Jihomoravský kraj si polepší o 1,6 miliard ročně Grolich (KDU-ČSL): Letošní volby budou o tom, kdo bude hejtman a my je chceme vyhrát Hejtman Grolich: Speciální expozice lokálních potravin bude na pěti velkých veletrzích Hejtman Grolich: V Jihomoravském kraji žije téměř 40 tisíc uprchlíků s dočasnou ochranou

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE