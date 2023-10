Hejtman Krkoška: Pacienti třinecké nemocnice si pochvalují mobilní CéTéčko

reklama

Tento mobilní tomograf nahrazuje přístroj z roku 2014, který už neodpovídal trendům moderního zdravotnictví. Toto řešení zvolila nemocnice do doby, než koncem listopadu uvede do provozu nové, výkonnější stacionární zařízení. A pacienti si ho pochvalují.

„Nedokázali jsme si představit, že by naše nemocnice zůstala bez funkčního pracoviště CT po dobu devíti týdnů. Bez této diagnostiky se dnešní medicína neobejde. S jeho pomocí mohou lékaři rychle a detailně prohlédnout vnitřní orgány i tkáně pacientů, a odhalit tak příčinu jejich obtíží, nebo vyloučit patologické stavy. Proto jsme se rozhodli jít v mezidobí jako první v Česku zatím neprobádanou cestou, a to pronájmu mobilního CT,“ uvedl ředitel Nemocnice Třinec, která je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje, Jiří Veverka.

Upřesnil, že na mobilním „CéTéčku“ provedli zdravotníci během šesti týdnů přes 700 výkonů zejména hospitalizovaných osob s neodkladnou indikací k CT vyšetření a neodkladných akutních případů.

„Jsem rád, že Nemocnice Třinec neomezila chod radiologického oddělení a rozhodla se jít do velké neznámé, aby nezhoršila dostupnost kvalitní zdravotní péče pro pacienty. A zmírnila tak i případné tlaky na pracoviště CT jiných nemocnic v nejbližším okolí. Navíc inspirovala i ostatní zdravotnická pracoviště v zemi. Řediteli třinecké nemocnice volají kolegové z celého Česka a ptají se, co taková výpůjčka obnáší, co je třeba doložit a zařídit pro plynulý provoz mobilního tomografu,“ ocenil hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška. Dodal, že nový stacionární CT bude výkonnější, rychlejší, šetrnější k pacientovi a umožní některé softwarové úpravy a zpracování výsledků, které na předchozím přístroji nebylo možné provádět. Pacientům začne sloužit koncem listopadu.

