Hejtman Kuba: Most v Týně nad Vltavou už slouží veřejnosti

Dodavatel, kterým je společnost „EUROVIA – SMP – Most Týn“, proto celou stavbu vyprojektovala, zajistila všechna potřebná povolení a stavbu i zrealizovala. Výhodou této metody je úspora času, financí a minimalizace požadavků na vícepráce. "Mám velkou radost, že se stavba dokončila v termínu. Je to důležitá stavba, protože jsme v podstatě v centru města, jediná spojnice z levého na pravý břeh, navíc je to silnice do Českých Budějovic,“ uvedl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba a připomněl, že v průběhu stavby kraj myslel hlavně na to, aby vyšel vstříc řidičům.

„Pro nás bylo strašně důležité, abychom dopravu omezili co nejméně. Proto jsme nechali vybudovat provizorní most, přestože v projektu, který jsme přebírali po minulém vedení, se měla doprava vést kyvadlově. To znamená, že by vedle byl jenom most, který by auta pouštěl chvíli jedním směrem, chvíli druhým. Když jsme si představili, jakou zátěž by to pro dopravu ve městě a směrem do Budějovic či z Budějovic přinášelo, rozhodli jsme se udělat ten most plnohodnotný. Ten umožnil po celou dobu výstavby normální, obousměrný provoz. Ukázalo se, že to bylo správné rozhodnutí, byť to stálo o něco více peněz,“ vysvětlil hejtman s tím, že se právě u těchto staveb ukazuje, že se vyplatí u plánování staveb přemýšlet o tom, aby Jihočechům překážely v běžném životě co nejméně.

„Musíme myslet i na to, že čas lidí má velkou cenu na to, aby ho trávili v kolonách. Takže jsem rád, že tady se to povedlo a že se most dneska otevírá,“ doplnil hejtman Kuba.

MUDr. Martin Kuba ODS



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na stavbu obousměrného provizorního mostu a různá vylepšení oproti původnímu projektu vynaložil kraj dalších 40 milionů korun. Podle náměstka hejtmana pro oblast investic Tomáše Hajduška to byly účelně vynaložené peníze.

„Původní vysoutěžená cena mostu byla 190 milionů korun, nakonec se cena vyšplhala až na 230 milionů. Bylo to kvůli zlepšením, která byla realizována po dohodě a na základě podnětu města Týn nad Vltavou. Chtěl bych poděkovat vedení města za úplně příkladnou spolupráci, protože všechny připomínky a návrhy se kterými přišli, jsme uznali za smysluplné,“ uvedl Hajdušek, podle něhož si nejvyšší vícenáklady, celkem 25 milionů korun, vyžádalo právě vybudování obousměrného provizorního mostu.

Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 96% Není to dobře 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 26648 lidí

Za vstřícný krok Jihočeského kraje jsou zástupci města vděčni. Vyřazení mostu z provozu totiž znamená pro Týn nad Vltavou velké dopravní komplikace.

„My už máme zkušenosti s tím, že když se na mostě stala dopravní nehoda, doprava v Týně okamžitě zkolabovala. Štosovalo se to na obě strany, takže jsme rádi, že Jihočeský kraj vyšel vstříc našemu požadavku. Pokud by totiž ten most fungoval kyvadlově, tak by svou roli neplnil tak, jak by měl,“ popsal starosta obce Týn nad Vltavou Karel Hladeček, podle něhož zástupci města a kraje dospěli racionálně k rozhodnutí, díky kterému byla doprava po náhradním mostě v rámci možností plynulá a bezpečná.

Most přes Vltavu musel být kompletně zrekonstruován kvůli končící životnosti jeho horní nosné konstrukce, která byla v rámci stavebních prací stržena a nahrazena novou. Spodní konstrukce mostu pak byla zároveň upravena a zesílena tak, aby novou konstrukci unesla. Do září 2024 budou ještě probíhat bourací práce provizorního mostu.

Základní informace:

Název stavby: MOST EV.Č. 105-048c V TÝNĚ NAD VLTAVOU

Investor: Jihočeský kraj

Zhotovitel: EUROVIA CS, Stavby mostů (společnost EUROVIA – SMP – Most Týn)

Doba výstavby: 11/2022 – 09/2024

Předpokládané náklady: cca 230 milionů korun včetně DPH (z rozpočtu Jihočeského kraje)