Hejtman Kuba: Vltavská cyklostezka v úseku Loučovice-Vyšší Brod je hotova

Bezpečnou cestu krásnou jihočeskou přírodou v úseku Loučovice-Vyšší Brod. Nově zprovozněná část je dlouhá 5,5 km, začíná před kaplí svatého Prokopa v Loučovicích a končí ve Vyšším Brodě u vjezdu do kempu Pod Hrází. Na počátku trasy vede podél levého břehu Vltavy a prochází mezi řekou a zastavěnou částí obce Loučovice až k mostu. Odtud pokračuje po pravém břehu Vltavy směrem k Čertově stěně. Dále trasa míří k vodní vyrovnávací nádrži Lipno II se zakončením u kempu Pod Hrází.

Cyklisté se během jízdy mohou těšit na zajímavé zpestření. V úseku dlouhém asi 250 metrů pojedou přímo vnitřkem historického přívodního železobetonového kanálu, který byl vybudován v roce 1929 pro elektrárnu Spiro, jehož trasu nová cyklostezka na úseku dlouhém asi 1,4 km kopíruje. Podél této trasy si navíc mohou zájemci o historické technické stavby povšimnout i původního, kamenem vyzděného kanálu z roku 1903.

„Tento projekt má obrovský význam pro celý region. Musíme si uvědomit, že teď stojíme v oblastech Loučovic, Vyššího Brodu, Lipenska, kde se po revoluci změnila celá ekonomická struktura. Zdejší lidé dřív pracovali buď v průmyslových podnicích nebo v lesích. V současnosti je základním příjmem celého tohoto regionu turismus. Pro Jihočeský kraj je proto zásadní pomoci zdejším lidem využít krásnou přírodu a pomocí cyklostezky posouvat zájem turistů z Lipna do dalších lokalit, jako jsou Loučovice či Vyšší Brod, aby i tato městečka mohla zlepšit svoji ekonomiku prostřednictvím cestovního ruchu, na kterém tento region bezesporu dneska stojí,“ uvedl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Za realizaci projektu poděkoval kraji i starosta Loučovic Jan Kubík. „Projekt cyklostezky do Vyššího Brodu ležel šest let v šuplíku se stavebním povolením, ale bohužel v našich silách nebylo ho proinvestovat, protože ta částka je vysoká a pro naši obec to bylo nad rámec našeho rozpočtu. Jsme moc rádi, že se povedlo zařadit ho do toho plánu Vltavské cyklostezky a zastřešil jej kraj,“ uvedl Kubík. Starosta Vyššího Brodu Jindřich Hanzlíček navíc upozornil, že nová cyklostezka výrazně zvýší bezpečnost provozu. „První myšlenka o spojení Lipenska a Vyšebrodska přišla už před deseti, dvanácti lety. Cílem bylo, aby turisté, kteří jezdí po téhle frekventované silnici, mohli konečně jezdit bezpečně. Báli jsme se hlavně o děti,“ uvedl Hanzlíček.

Bezpečnost provozu byla klíčová i při výstavbě. „Víme, že jihočeské cyklostezky jsou neobyčejně vytížené značnou část roku, i proto jsme si velmi hlídali kvalitu a bezpečnost finálního povrchu,“ uvedl oblastní manažer Skanska ze závodu inženýrské stavitelství Čechy Radim Procházka.

Ojedinělým prvenstvím se může projekt pochlubit i z hlediska čerpání dotací. „Jde o první projekt cyklostezek, kde je příjemcem Jihočeský kraj. Až doposud je tu totiž stavěly jen obce. Bude-li se ve výstavbě konceptu Vltavské cyklostezky pokračovat se stejným úspěchem, a samozřejmě s podporou IROP, časem se na kole dostaneme od pramenů Vltavy až k jejímu soutoku s Labem,“ uvedl Petr Bouška, ředitel jihočeské pobočky Centra pro regionální rozvoj, které projekty IROP zastřešuje. Pro zajímavost dodal, že s pomocí evropských peněz bylo v Jihočeském kraji v posledních letech vybudováno 28 km cyklostezek.

Nově otevřená část Vltavské cyklostezky v úseku Loučovice-Vyšší Brod navazuje na 1,2 km dlouhý úsek mezi železničními zastávkami Lipno nad Vltavou a Loučovice, který byl dokončen loni.

Technické informace

Náklady na akci včetně DPH:

Celkové náklady s ohledem na náročnější úsek v trase přívodního kanálu: 92,5 mil. Kč

JčK: 31,27 mil. Kč IROP: 42,5 mil. Kč

SFDI: 18,73 mil. Kč

Zhotovitelé jednotlivých úseků:

SKANSKA a.s.: Loučovice – cyklostezka podél Vltavy Cyklostezka Vyšší Brod

EUROVIA CS, a.s.: Loučovice – cyklostezka podél náhonu

