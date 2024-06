Hejtman Netolický: S ohledem na neštěstí vozy nasazujeme do ostrého provozu bez promoakce

Nákup, výroba i nasazení do ostrého provozu trvalo v případě RegioFoxů několik let. Krajská samospráva si od nových motorových vozidel polského výrobce PESA slibuje výrazné zvýšení kvality v regionální dopravě.

„Nové soupravy budou jezdit na trati mezi Pardubicemi a Havlíčkovým Brodem, ale o víkendech i mezi Žďárcem u Skutče a Svitavami. Celkem jsme objednali sedm RegioFoxů za 665 milionů korun. Jednotky budou České dráhy nasazovat postupně. Jsou to moderní bezbariérové vozy s kapacitou 115 míst pro sezení a maximální rychlostí 120 kilometrů za hodinu. Samozřejmostí je palubní wi-fi, klimatizace a další vybavení, které by v 21. století mělo být standardem,“ sdělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Dvoudílné „lišky“ jsou vybavené spalovacím motorem nejnovější generace, který splňuje přísné emisní normy a je možné při provozu využívat biopalivo HVO, které ještě více sníží ekologické dopady z provozu.

„Na vlaky se těšíme několik let, protože jejich dodání zkomplikoval covid i válka na Ukrajině. Jejich nasazení je součástí našich plánů na modernizaci dopravních prostředků v regionální dopravě a jsem přesvědčený, že s novými vozy RegioSpider, kterých bude jezdit celkem 15, výrazně zvýšíme komfort cestujícím. Díky nasazení RegioFoxů se nám uvolní vozy RegioNova, které budou nově jezdit na tratích Přelouč – Heřmanův Městec a Chrudim – Moravany – Holice. Takže je to takový dominový efekt, kterým zvyšujeme kvalitu i na dalších místech,“ dodal první náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Více informací o nasazení nových vlaků a změnách jízdních řádů najdete ZDE.

Slavnostní akce byla zrušena, měla se konat nedaleko místa tragické nehody

To, že je nasazení nových jednotek RegioFox pro Pardubický kraj velice pozitivní zprávou, měla podtrhnout plánovaná oslava. Ta se měla uskutečnit 8. června na zastávce Pardubice centrum. S ohledem na tragickou nehodu z tohoto týdne byl však avizovaný program zrušen. „Je to naprosto samozřejmé rozhodnutí, o kterém jsme s kolegy ze samosprávy ani na chvíli nepochybovali. Akce byla naplánovaná a jistě by lidem udělala radost, ale bylo by krajně neslušné a nemorální se fotit a tvářit vesele pár metrů od místa, kde nedávno zemřeli lidé. Proto jsme akci zrušili,“ vysvětluje Michal Kortyš.

Slova náměstka Kortyše potvrdil také hejtman Martin Netolický. „Dohodli jsme se, že vozy s ohledem na neštěstí nasadíme do ostrého provozu bez promoakce a ještě do konce června bychom chtěli pozvat starosty obcí, kterými budou vlaky projíždět, na kontrolní den. Chceme si s odstupem času ověřit, jak jsou vozidla vnímaná cestujícími,“ řekl hejtman.

