Hejtman Šimek: Nechceme jít cestou dotování linek stamilionovými částkami

V pondělí 24. června 2019 v 10:00 hodin skončila lhůta pro podání nabídek na nadlimitní veřejnou zakázku Výběr leteckého dopravce pro poskytování pravidelné letecké dopravy z letiště Brno - Tuřany do Mnichova II. V této lhůtě pro nebyla doručena žádná nabídka.

Je tak dán důvod pro zrušení zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zrušení zadávacího řízení je v pravomoci Rady Jihomoravského kraje, která rozhodne o dalším postupu.

„Popravdě mě skutečnost, že kraji nepřišla žádná nabídka, příliš nepřekvapila. A to zejména v kontextu problémů, se kterými se v poslední době potýkají letecké společnosti a také s ohledem na nedostatek letadel nejen v Evropě, ale i ve světě. Náš tým bude samozřejmě pokračovat v jednáních s leteckými společnostmi a hledat další možnosti navázání leteckých spojení za přijatelných podmínek, ale v žádném případě nechceme jít cestou dotování linek stamilionovými částkami, jako některé jiné kraje,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

Zahájení uvedeného zadávacího řízení schválila krajská rada 11. března 2019 poté, co v únoru letošního roku zkrachovala společnost BRITISH MIDLAND REGIONAL LIMITED, která tuto linku provozovala v režimu závazku veřejné služby. Linka Brno-Mnichov začala létat v roce 2015, v závazku veřejné služby pak od 21. května 2018 a počty spojů se rozšířily na dva denně v každém směru od pondělí do pátku, v neděli jeden pár spojů. Spoj do Mnichova využívalo zhruba 2200 lidí měsíčně. Za rok 2018 Jihomoravský kraj zaplatil za provozování linky Brno-Mnichov-Brno letecké společnosti BMI regional necelých 22 milionů korun.

