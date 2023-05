Hejtman Vondrák: Už nechceme žádnou výrobu pneumatik bez přidané hodnoty

reklama

Dobré dopoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych na to krátce zareagoval. Čili to, co teď zaznělo z tohoto místa. Transformace krajů jako je Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský je postavena na tom, že právě nahradíme tu starou výrobu novými firmami, právě s přidanou hodnotou. Čili já si myslím, že si musíme říct na rovinu, že nevím, jak v Karlovarském, Ústeckém, my v Moravskoslezském kraji už nechceme žádnou výrobu pneumatik nebo něco, co bych nazval skutečně tou jednoduchou výrobou bez jakékoliv přidané hodnoty.

Takže snažme se o to, aby přicházeli právě investoři, kteří takovéto věci budou potřebovat, ale prosím, to není jenom o investičních pobídkách, to je také o tom, že ten investor než u nás získá stavební povolení, tak mu to trvá dva až tři roky, takový je výsledek. Takže prosím, zkusme si říct, že jedna věc jsou investiční pobídky, ale si řekněme, že ty investiční pobídky už dneska nejsou o tom, kolik ty firmy dostanou peněz, samozřejmě v konečném důsledku ano, ale jsou o tom, zdali jsou tam lidé které potřebují - a já tvrdím, že v Moravskoslezském kraji jsou, protože máme jedno z nejlepších vzdělávání v České republice, to za prvé.

A za druhé si myslím, a to znova zopakuji, že musíme vytvořit takový rámec pro podnikání, aby jim to stálo za to přijít a neutíkali do sousedního Polska, kde stavební povolení trvá devět měsíců. Děkuji.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. ANO 2011



