Hejtmanka Stráská: Jižní Čechy budou hlavním hostem slavností v Linci

Přímo v centru hlavního města Horních Rakous, na Hauptplatz, Landstraße, Promenade a Martin Luther Platz, představí ve dnech 16. – 18. května 2019 jižní Čechy svou gastronomii, řemesla, podniky, turistickou nabídku, umění a kulturu.

„Hlavním cílem projektu je ukázat našim jižním sousedům, jak obrovský a atraktivní turistický potenciál mají na dosah ruky, kousek za hranicemi v jižních Čechách. S Rakušany jsme těsně spjati historicky, asi není třeba připomínat, že první koněspřežní železnice na evropském kontinentu směřovala z Českých Budějovic do Lince, přesto podle analýz návštěvnosti nepatří mezi nejčastější návštěvníky našeho regionu. A to bychom chtěli změnit, protože máme co nabídnout,“ uvedla hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská.

Hlavními partnery akce z dílny Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR) s názvem Jižní Čechy hostem v Linci - Südböhmen zu Gast in Linz jsou vedle Jihočeského kraje zahraniční zastoupení agentury CzechTourism ve Vídni, Velvyslanectví České republiky v Rakousku, agentura Czech Trade a Linzer City Ring, nezisková organizace, která se zabývá pořádáním prezentací, trhů a prodejních akcí v centru města. Očekávaná návštěvnost lineckých jarních slavností je odhadována v průběhu zmíněných tří dnů na přibližně 300 tisíc lidí.

Při oslovení návštěvníků z Rakouska se Jihočeská centrála cestovního ruchu nechala „tak trochu“ inspirovat příslovím: Když nejde hora k Mohamedovi, musí Mohamed k hoře, Wenn der Berg nicht zum Mohamed kommt, muss der Mohamed zum Berg kommen. Podle ředitele JCCR Jaromíra Poláška jsou Rakušané velcí patrioti. Raději se ubytují u hranic v Rakousku a do Česka vyrážejí jen na jednodenní výlety.

„Myslím si, že hlavní příčinou je zřejmě někdejší Železná opona, která jižní Čechy od horního Rakouska neprodyšně oddělila na celá desetiletí. Rakušané tak přes těsné sousedství nevědí, co je u nás čeká. A tak jim to musíme ukázat. Jak jihočeskou vesnici a přírodu, tak dobré jídlo a pití. Na tři dny tak obsadíme Linec jižními Čechami, od tradičních nabídek až po současné novinky, které osloví i mladé lidi,“ konstatoval Polášek.

Prezentacím jihočeského regionu v Rakousku věnuje JCCR velkou pozornost. Produkty cestovního ruchu, aktuální nabídku pro návštěvníky i nový přeshraniční projekt „Památky žijí“ představila centrála letos v lednu na vídeňském Ferien-Messe 2018, nejvýznamnějším rakouském veletrhu zaměřeném na dovolenou, cestování a volný čas. Nyní směřuje do Lince, kde v květnu obsadí nejatraktivnější lokality v centru města.

„Prezentace v Linci v prostoru Hauptplatz, Landstraße, Promenade a Martin Luther Platz bude nesporně zajímavá pro všechny poskytovatele služeb v cestovním ruchu i obchodníky,a to především vzhledem k očekávanému zájmu návštěvníků,“ zdůraznil ředitel Tourismusverband Linz Georg Steiner.

Hornorakouské hlavní město má198 tisíc obyvatel a dalších 108 tisíc lidí do města denně dojíždí. V celé jeho aglomeraci žije na čtvrt miliónu obyvatel. Například „Landstraße je druhou nejnavštěvovanější obchodní třídou v Rakousku, ve dnech, kdy neprobíhá žádná akce, ji podle průzkumů Infrapoolu týdně navštíví kolem 200 tisíc lidí, při velkých akcích, jako je tato, ji podle našich zkušeností navštíví ještě daleko více návštěvníků“ poznamenal předseda sdružení Linzer City Ring Werner Prödl. „Ahoj sousedé, Linec se Těší na vaši návštěvu!“

Linecký Hauptplatz nabídne v průběhu oslav Jihočeskou vesnici - gastro, tradiční řemesla, folklorní program a turistické informace, Promenade Středověkou vesnici – gastro, tradiční řemesla, sedlářské výrobky, repliky historického skla, rytířské souboje, aktivity pro děti, historickou hudbu a turistické informace, Landstraße prodej – gastro, řemesla ve spojení s turistickými oblastmi, keramiku, sklo, oděvy, hračky, suvenýry, pouliční umělce a turistické informace, Martin Luther Platz fresh zónu – gastro, hudební skupiny, kuchařské show a turistické informace.

autor: PV