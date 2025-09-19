Heller (KDU-ČSL): Umím bojovat – a to i proti přesile

Obhajuji mandát poslance.
Moje silná stránka? Umím bojovat – a to i proti přesile.
Když mi všichni říkali (a někteří se i vysmívali), že s návrhem snížení peněz pro kancelář bývalého prezidenta nemám šanci, nevzdal jsem to. Stejně tak při narovnání práv pro dvojčata.
Umím zvednout hlas – nejen proti těm, kteří chtějí rozvrátit demokracii, ale i proti vlastním koaličním kolegům, když přicházeli se špatnými řešeními pro naši zemi. Například přesun financování nepedagogů a ONIVů na obce.
Byly chvíle, kdy jsem v tom zůstal sám, nebo jen s malou skupinkou stejně smýšlejících. Ale vždycky se ukázalo, že tahle strategie se dlouhodobě vyplácí. Začíná to tím, že se člověk ráno může s klidem podívat do zrcadla.
Teď je to na vás. O tom, zda budu ve Sněmovně další 4 roky rozhodnou voliči svými preferenčními hlasy. A pokud jste to dočetli až sem a chtěli byste mně podpořit nejen hlasem, šíření sdílením i slovem je daleko cennější než jakékoli billboardy. Díky za to.
autor: PV