Heller (KDU-ČSL): Umím bojovat – a to i proti přesile

21.09.2025 20:16 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k volbám.

Heller (KDU-ČSL): Umím bojovat – a to i proti přesile
Foto: hellersimon.cz
Popisek: Šimon Heller

Obhajuji mandát poslance.

Moje silná stránka? Umím bojovat – a to i proti přesile.

Když mi všichni říkali (a někteří se i vysmívali), že s návrhem snížení peněz pro kancelář bývalého prezidenta nemám šanci, nevzdal jsem to. Stejně tak při narovnání práv pro dvojčata.

Umím zvednout hlas – nejen proti těm, kteří chtějí rozvrátit demokracii, ale i proti vlastním koaličním kolegům, když přicházeli se špatnými řešeními pro naši zemi. Například přesun financování nepedagogů a ONIVů na obce.

Byly chvíle, kdy jsem v tom zůstal sám, nebo jen s malou skupinkou stejně smýšlejících. Ale vždycky se ukázalo, že tahle strategie se dlouhodobě vyplácí. Začíná to tím, že se člověk ráno může s klidem podívat do zrcadla.

Teď je to na vás. O tom, zda budu ve Sněmovně další 4 roky rozhodnou voliči svými preferenčními hlasy. A pokud jste to dočetli až sem a chtěli byste mně podpořit nejen hlasem, šíření sdílením i slovem je daleko cennější než jakékoli billboardy. Díky za to.

Mgr. Šimon Heller

  • KDU-ČSL
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Jiří Kobza: K čemu (ne)potřebujeme Evropskou unii
Ruské migy nad Estonskem. Fiala jde do útoku proti české opozici
Smrt Jana Masaryka? Pravnučka TGM promluvila
Odbory na straně Pavla Tůmy. Za oživení Ústeckého kraje

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

KDU-ČSL , Heller

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Propadne koalice Spolu ve volbách?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

RNDr. Luděk Niedermayer byl položen dotaz

Bydlení

Zaujala mě tato vaše věta, kdy říkáte, že ,,Dostupné bydlení navíc zajistí především fungující, konkurenceschopná a rostoucí ekonomika, která zvyšuje příjmy lidí.“ Vzhledem k tomu, že bydlení je dostupné čím dál hůře, tak selhala ve vámi zmíněných parametrech tato vláda? Protože ona tvrdí, jak si po...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Cesta k lepší postavě vede do ložniceCesta k lepší postavě vede do ložnice Horoskop na říjen 2025Horoskop na říjen 2025

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Heller (KDU-ČSL): Umím bojovat – a to i proti přesile

20:16 Heller (KDU-ČSL): Umím bojovat – a to i proti přesile

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k volbám.