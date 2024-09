Herman (ANO): Foltýnovy sv*ně dostaly středočeskou podobu. S prasetem v bahně, znělo ze STAN

Hned na začátku padly z úst radního za STAN urážky směrem k mojí osobě, tedy opozičnímu zastupiteli, které si nezadaly s rétorikou vládního koordinátora strategické komunikace, který neváhal nazvat lidi jiného názoru sviněmi.

Chtěl jsem jen vysvětlit obsah otevřeného dopisu

Na úvod každého zastupitelstva se po organizačních záležitostech schvaluje jeho program. Ten je možné doplnit o body, které nebyly v oficiální verzi programu uvedeny, či jsou skutečně aktuální a nemohly být zařazeny standardně.

Tak se i stalo a já jsem jako místopředseda zastupitelského klubu ANO požádal o zařazení bodu do programu. Ten se týkal Otevřeného dopisu hejtmance, zastupitelům a zaměstnancům Krajského úřadu, který jim byl do E-mailových schránek doručen den před zastupitelstvem.

Ve svém odůvodnění jsem uvedl, že žádám po vedení kraje vysvětlení několika skutečností, které byly v dopise popisovány.

„Protože jsem si ověřil, že jde o informace ověřené samotným Krajským úřadem, přijdou mi o to závažnější,“ uvedl jsem na úvod odůvodnění zařazení zmíněného bodu. Dopis totiž obsahoval prokazatelně pravdivé informace.

Video ZDE (od 12. minuty záznamu)

Je třeba uvést, že nešlo o anonymní dopis a pisatel se již v minulosti vedení kraje dotazoval na některé sporné záležitosti prostřednictvím zákona o veřejném přístupu k informacím, které do dopisu také popsal.

Co tedy odmítlo vedení vysvětlit?

Šlo o informaci ohledně počtu automobilů, které používá hejtmanka Petra Pecková (STAN). V dopise je jejich počet uveden na tři. Dopis také popisoval nepravdivá tvrzení hejtmanky ohledně pokuty, která byla Středočeskému kraji udělena před více než rokem a hejtmanka Pecková ji vydávala za pokutu udělenou aktuálně s cílem použít ji v předvolební kampani a stím související audit směrnice o odměňování, kterou, jak Pecková uvedla, KÚ zavedl a která byla každoročně auditována ministerstvem. U té se ukázalo, že vůbec neexistovala.

V neposlední řadě dopis obsahuje velmi sporné odměňování prominentních úředníků, kteří celé měsíce nechodili do práce, byli doma tzv. na překážkách a pobírali za to vysoké mzdy v řádech 80 tisíc měsíčně.

To vše potvrdil nejen zmíněný dopis, ale i vedení Středočeského kraje v oficiálních odpovědích na dotazy, které pisatel vznesl už v minulosti.

Toto je k dohledání ZDE.

Stejně tak potvrdil i to, že vybraným úředníkům byly uděleny VIP parkovací karty na místa určená pro parkování občanů, jdoucích si něco vyřídit na úřad, které z tohoto důvodu kraji pronajal pražský magistrát.

A je zmíněna i Strategie Krajského úřadu, což je brožura, která má 25 stránek a podle vyjádření ředitele KÚ měla stát 60 tisíc. Pisateli ale KÚ sdělil, že stála téměř milion.

Jako krajský zastupitel za ANO jsem tedy pouze požadoval, aby byl dopis v rámci zastupitelstva vysvětlen.

Následovaly hrubé urážky ze strany STAN

Tím jsem ale zřejmě nepotěšil politiky STAN, kteří se do mě okamžitě pustili a nebrali si servítky.

„Když jsem poslouchal pana Hermana, vzpomněl jsem si na úsloví: Hledej bahno a dřív nebo později najdeš kolegu Hermana,“ řekl na mikrofon v reakci na moji žádost o zařazení bodu do programu radní Petr Borecký (STAN) a následně svoji invektivu doplnil další.

„Neper se s prasetem v bahně, protože ty budeš špinavej a praseti se to bude líbit.“

To si prý ale nikdo neměl brát osobně, řekl ještě krajský radní pro dopravu a navázal tak na rétoriku, kterou do veřejného prostoru vypustil Otakar Foltýn, prvním koordinátorem strategické komunikace Úřadu vlády.

STAN má nervy v kýblu, nelze se divit

Každopádně lze říci, že podobná reakce doprovázející pouhou žádost o vysvětlení veřejného dopisu zaslaného zastupitelům, může signalizovat i to, že ve Středočeském kraji jsou před krajskými volbami nervy na pochodu.

To jsem ostatně naznačil v reakci na to, že mi radní Borecký bez vyzvání a zapnutého mikrofonu neustále skákal do řeči.

„Já jsem vám, pane Borecký, taky neskákal do řeči, tak buďte tak hodnej - já vím, že vám tečou nervy, už jste to tady ukázal tím vulgárním příslovím – ale buďte tak hodnej a neskákejte mi do řeči. Děkuju.“

Martin Herman, MPA ANO 2011



