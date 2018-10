Hodečková (SZ): Letní kino v Havířově si zaslouží proměnu v multifunkční kulturní areál

Ať už se jedná o open air adaptace oper, divadelní představení, seriál úspěšných Shakespearovských slavností, či hudební festivaly, alternativní kulturu nebo koncerty. Areály mnohdy slouží i jako místa pro setkávání občanů při konání workshopů a akcí neziskových organizací, které mohou místo využívat za přijatelnou cenu nájmu anebo pro pořádání tematických víkendů, které navštěvují celé rodiny.

Do havířovského letního kina dlouhé roky nikdo příliš neinvestoval a míst, které by stály za to změnit a vylepšit je celá řada. Jen namátkou – rozšíření plochy mezi pódiem a hledištěm, které dá více prostoru tančícím návštěvníkům, vytvoření stabilního pódia pro vystupující, demontovatelné zastřešení, odpovídající šatny a další zázemí pro vystupující v blízkosti pódia, kiosky s občerstvením či bezbariérové WC pro návštěvníky.

Kolik to celé bude stát?

Přesnou cenu lze samozřejmě stanovit až po odborném zhodnocení současného stavu objektu a přípravě návrhu, ale již nyní se můžeme podívat na kolik vycházejí rekonstrukce podobných areálů v jiných městech. V Ústí nad Labem se hovoří o částce minimálně 8,5 miliónů. V Boskovicích překročili 10 milionů, nicméně finančně přispěl nemalou částkou kraj a ministerstvo kultury. Klatovy, které letní kino rekonstruovalo v letošním roce vyšla realizace na 12 milionů, z toho nemalou část pokryla dotace. Pro srovnání – investice do nových chodníků na Podlesí vyšla na 21 miliónů a první etapa cyklostezky u Lučiny přes 7 miliónů. Jedna z příštích významnějších městských investic by měla směřovat právě sem.

Více informací ZDE.

Bc. Julie Hodečková SZ



autor: PV