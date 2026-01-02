Turek (Motoristé): Lze mne zranit, ne však urazit...

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k uplynulému roku 2025

Turek (Motoristé): Lze mne zranit, ne však urazit...
Děkuji vám všem, že jste volili a podporovali "hranaté změny", které znamenají nejen odmítání emisních pokut a povolenek a sebevražedného migračního paktu! Už v Europarlamentu se změnou diskuze podařilo ušetřit automobilkám miliardy eur a je potřeba dále bojovat na národní úrovni z pozice české vlády! Povedlo se nátlakem na výrobce, automobilové asociace a komisi zrušit úplný zákaz výroby aut se spalovacími motory pro rok 2035, ale zdaleka není vyhráno.

I přes obrovskou relativní výhru ve volbách v uplynulém roce mám neustále terč na čele, ale jste tak velcí, jak velký je váš nepřítel! "Lze mne zranit, ne však urazit..." Snad mi odpustíte, že nestíhám reagovat na všechny vaše zprávy, děkuji vám za ně a i za ohromnou podporu! Nejen v boji o "ministerstvo Green Dealu" vás i v roce 2026 budu potřebovat více než kdy dříve...

Vzdal jsem se papaláškého života europoslance a i přes všechny šílenosti, které produkují média a poražení politici, nelituji ani vteřinu... Věřím, že se brzy vrátím ke svým pořadům a i k veřejnému vystupování, teď to díky politickému boji prakticky není možné a omlouvám se za to. Nyní jsem rád, že mohu být doma, blíže vám všem.

Děkuji za vás! Přeji vám trpělivost, štěstí a lásku v roce 2026.

Mgr. Filip Turek

