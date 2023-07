Horák (KDU-ČSL): Celý ten balík je důchodová reforma

reklama

Krásné odpoledne, vážené dámy, vážení pánové, tady zaznívá opakovaně zejména od opozice, že se nejedná o důchodovou reformu, že je to, abych citoval některé ty - nedokončená věc, nedodělaná. Podle nás celý ten balík je důchodová reforma a reaguje na nějaký sociální vývoj. Reaguje na nějaký demografický vývoj v západní společnosti. Každý, kdo trošku se orientuje v demografii, tak ví, že samozřejmě s tím, jak se společnost modernizuje, tak se lidé dožívají stále vyššího věku. A to je dobré, to je dobrá zpráva. Je to díky lepšímu zdravotnictví a díky lepší péči. Takže od osmdesátého devátého se průměrný věk v České republice prodloužil asi o sedm, osm let. A to je dobře. Nicméně samozřejmě tím, jak ta společnost stárne v celé západní Evropě, tak se dostává do deficitu důchodový účet. Ten - já nejsem cifršpion, tady jsou samozřejmě lepší odborníci, ale myslím, že letos je to procento HDP 70 miliard. Je to tak asi.

A protože samozřejmě je to důležité téma, bude se to nejvíc dotýkat padesátníků, čtyřicátníků, třicátníků, tak nás by zajímalo, zdali opozice má svůj návrh té důchodové reformy, protože říká, že je to potřeba dodělat a toto je nedodělaná důchodová reforma, jestli ho můžeme vidět, jestli máte nějaký náčrt na A4, hlavní parametry s vypočítanými prognózami třeba do roku čtyřicet, padesát. Můžeme to vidět? Děkuji za pozornost.

