Hřib (Piráti): Jen spoluprací s odborníky posuneme zemi vpřed

18.09.2025 15:14 | Monitoring

Piráti představili první skupinu expertů, kteří budou předsedovi Zdeňku Hřibovi poskytovat poradenství.

Hřib (Piráti): Jen spoluprací s odborníky posuneme zemi vpřed
Foto: Interview ČT24
Popisek: Zdeněk Hřib

Piráti představili první skupinu expertů, kteří budou předsedovi Zdeňku Hřibovi poskytovat poradenství při přípravě reforem v oblasti dostupného bydlení a modernizace státu. Do poradního týmu se zapojili čeští i zahraniční odborníci včetně bývalé eurokomisařky Margrethe Vestager, primátora Varšavy Rafała.

„Politici by neměli vymýšlet kolo, ale spolupracovat s těmi, kdo vědí, jak věci fungují v praxi. Jen tak dokážeme lidem zajistit to nejdůležitější – dostupné bydlení a moderní stát,“ uvedl předseda Pirátů Zdeněk Hřib.

Hned v úvodu vystoupila bývalá eurokomisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestager, která připomněla význam férového tržního prostředí pro každodenní život lidí. Na ni navázala technologická expertka Eva Nečasová, spoluzakladatelka projektu AI dětem, která zdůraznila význam vzdělávání a přípravy mladé generace pro budoucnost digitální společnosti. Dále vystoupil investor a vizionář Jiří Hlavenka, který ukázal, jak propojit inovace s regionálním rozvojem.

MUDr. Zdeněk Hřib

  • Piráti
  • 1. nám. primátora hl. m. Prahy
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Velkou část konference věnovali Piráti tématu dostupného bydlení. Ekonom Libor Dušek představil plán tzv. akceleračních zón, které mohou výrazně zrychlit výstavbu nových čtvrtí. Zároveň upozornil, že již zítra (v pátek) Piráti představí konkrétní návrh zákona o urgentním řešení krize bydlení, jehož hlavní součástí budou právě tyto akcelerační zóny.Architekt a urbanista Peter Bednár upozornil na nutnost spojovat rychlost a kvalitu výstavby s tvorbou veřejného prostoru a dopravní obslužnosti. Ekonomický analytik Radek Hábl krátce doplnil pohled na férovost finančního systému a souvislosti zadlužování domácností.

Anketa

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?

2%
97%
1%
hlasovalo: 6020 lidí

O inspiraci ze Slovenska se podělil bývalý starosta Vladimír Ledecký, známý úspěšným projektem sociálního bydlení pro více než tisíc obyvatel ve Spišském Hrhově. Primátor Varšavy Rafał Trzaskowski přiblížil, jak se ve městě podařilo vytvořit více než 17 tisíc nových míst ve školkách a jeslích a jak podpora rodin posiluje celé město i stát.

„Dnes jsme představili jen první skupinu expertů. V dalších týdnech ukážeme na sociálních sítích další inspirativní jména. Věříme, že jen spoluprací politiků s odborníky, kteří mají jasné výsledky, se dá posunout naše země vpřed,“ uzavřel Hřib.

Piráti chtějí v Česku docílit toho, aby během čtyř let vzniklo tisíc nových domovů. Plánují každoročně investovat 20 miliard korun navíc do výstavby, zavést akcelerační zóny a odstranit byrokratické bariéry, které brání rychlé výstavbě. Samozřejmostí má být také tvrdý postup proti spekulacím s byty.

Kompletní přehled členů expertního týmu naleznete ZDE.

Psali jsme:

Hřib (Piráti): Můj návrh zákazu elektrokoloběžek znovu projedná rada
Hřib (Piráti): Víc věcí spojuje, než rozděluje
Hřib (Piráti): 200 000 nových domů pro lidi, ne pro spekulanty
Hřib (Piráti): Chceme porazit ve volbách extremistickou SPD

 

Zdroje:

https://www.pirati.cz/jak-pirati-pracuji/pirati-predstavili-expertni-tym-zdenka-hriba-prinaseji-nejen-zkusenosti-ze-zahranici-pro-modernizaci-statu-a-dostupne-bydleni/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

piráti , poradci , Hřib

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Potřebují politici odborné poradce?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Hřib (Piráti): Jen spoluprací s odborníky posuneme zemi vpřed

15:14 Hřib (Piráti): Jen spoluprací s odborníky posuneme zemi vpřed

Piráti představili první skupinu expertů, kteří budou předsedovi Zdeňku Hřibovi poskytovat poradenst…