Hřib (Piráti): Můj návrh zákazu elektrokoloběžek znovu projedná rada

Můj návrh na zákaz elektrokoloběžek znovu projedná pražská rada, a to nejpozději do 13. října letošního roku. Rozhodli o tom zastupitelé napříč politickým spektrem. Platit by to pak mohl začít od 1. ledna 2026.
Na této regulaci a nastavení správného fungování zajištění služeb cyklomobility jsme pracovali téměř dva roky, v souladu s doporučeními tří ministerstev a po debatách s městskými částmi. Návrh na zákaz koloběžek jsem na radu předložil už v červnu. Bohužel nebyl podpořen hlasy STAN ani SPOLU. přestože šlo o jejich vlastní požadavky, a dokonce i slib z koaliční smlouvy.
Zastupitelé ale pražským radním vyslali jasný signál, že je potřeba tuto tragikomickou a nebezpečnou situaci, co nejdříve vyřešit. Věřím, že tentokrát vyhrají férová pravidla a zdravý rozum.
MUDr. Zdeněk Hřib
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV