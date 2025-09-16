Hřib (Piráti): Můj návrh zákazu elektrokoloběžek znovu projedná rada

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návrhu zákazu elektrokoloběžek v Praze

Můj návrh na zákaz elektrokoloběžek znovu projedná pražská rada, a to nejpozději do 13. října letošního roku. Rozhodli o tom zastupitelé napříč politickým spektrem. Platit by to pak mohl začít od 1. ledna 2026.

Na této regulaci a nastavení správného fungování zajištění služeb cyklomobility jsme pracovali téměř dva roky, v souladu s doporučeními tří ministerstev a po debatách s městskými částmi. Návrh na zákaz koloběžek jsem na radu předložil už v červnu. Bohužel nebyl podpořen hlasy STAN ani SPOLU. přestože šlo o jejich vlastní požadavky, a dokonce i slib z koaliční smlouvy.

Zastupitelé ale pražským radním vyslali jasný signál, že je potřeba tuto tragikomickou a nebezpečnou situaci, co nejdříve vyřešit. Věřím, že tentokrát vyhrají férová pravidla a zdravý rozum.

MUDr. Zdeněk Hřib

  • Piráti
  • 1. nám. primátora hl. m. Prahy
