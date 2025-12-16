Hřivnáč (PRO): Nový totalitarismus pomalu a jistě ukrajuje naše svobody

16.12.2025 19:05 | Monitoring

Evropou se šíří tichý, ale o to nebezpečnější trend. Pod záminkou „pokroku“ a „ochrany“ se omezují svobody, umlčují nepohodlné názory a trestají odchylky od povoleného směru.

Hřivnáč (PRO): Nový totalitarismus pomalu a jistě ukrajuje naše svobody
Foto: Repro X
Popisek: Libor Hřivnáč, kandidát PRO v krajských volbách

Nový totalitarismus v EU nenosí sovětskou uniformu. Maskuje se pod rouškou pokroku, rozmanitosti a tzv. zákonů proti nenávistným projevům. Nový totalitarismus pomalu a jistě ukrajuje naše svobody. Tu zpochybněním voleb v Rumunsku, tu zákazem volební účasti francouzské političky nebo manipulací voleb v Moldavsku.

Vytvářením institucí, které hlídají, co občané hlásají na sítích. Prosazováním Chat Control, zákona, který pod záminkou ochrany dětí bude šmírovat každého z nás. EU platí spřízněné novináře. EU ovládla veřejnoprávní média. EU má vlastní armádu, tvořenou neziskovkami. Pomocí dotací ovlivňuje politiku v mnohých státech.

EU je nereformovatelná. Udělala však obrovskou chybu. Vyměřila Muskovi a jeho platformě „X“ pokutu 120 miliónů euro za jeho neochotu cenzurovat. EU tímto krokem vyhlásila transatlantické spolupráci otevřenou válku. To si Musk ani USA v čele s Donaldem Trumpem jistě nenechají líbit.

Spojené státy odpovídají na politické směřování EU mimořádně tvrdě. Nová „Bezpečnostní strategie USA“ začala EU nazývat bezpečnostním rizikem. Dle skrytých částí této strategie budou USA podporovat konzervativní země střední Evropy. Budou usilovat o vymanění některých středoevropských zemí z ideologicky bláznivé EU. Právě o tyto země opřou svou politiku v Evropě.

Stále silněji se jeví, že válkychtivá, gryndýlovská EU ve světě ztrácí svůj význam i kredit. Zdá se, že se tiše a nenápadně tvoří nové dějiny. Česká republika má na výběr. Může se vydat novou nadějnou cestou svého rozvoje společně s USA, nebo do hrobu s Von der Leyen.

Budoucnost Česka nesmí být diktována byrokraty ani ideologickými experimenty. Je čas rozhodnout, zda budeme stát na straně svobody, nebo na straně těch, kteří ji systematicky ukrajují.

Libor Hřivnáč

  • PRO
  • krajský zastupitel
Článek byl převzat z Profilu Libor Hřivnáč

