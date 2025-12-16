Primátor Svoboda: Praha posílí kybernetickou bezpečnost magistrátu

16.12.2025 17:17 | Monitoring

Rada hl. m. Prahy schválila zajištění obnovy podpory výrobce pro interní a segmentační firewally Magistrátu hl. m. Prahy.

Primátor Svoboda: Praha posílí kybernetickou bezpečnost magistrátu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Primátor Bohuslav Svoboda

Jedná se o klíčový krok k zachování bezpečného provozu informačních systémů města a splnění zákonných požadavků v oblasti kybernetické bezpečnosti. Magistrát hl. m. Prahy provozuje rozsáhlou IT infrastrukturu, která zajišťuje chod aplikací a služeb pro zastupitele, zaměstnance i veřejnost. Součástí této infrastruktury jsou také významné informační systémy, na něž se vztahují povinnosti vyplývající ze zákona o kybernetické bezpečnosti a souvisejících prováděcích předpisů.

Interní a segmentační firewally slouží k řízení a kontrole komunikace uvnitř vnitřní sítě magistrátu, k ochraně dat a k prevenci kybernetických útoků. Obnova podpory výrobce je nezbytná pro zajištění aktuálních bezpečnostních aktualizací, databází hrozeb, technické podpory a bezproblémového provozu těchto systémů.

„Kybernetická bezpečnost dnes není technický detail, ale základní předpoklad fungování moderního města. Obnova podpory klíčových bezpečnostních technologií je nutná nejen kvůli ochraně dat, ale také kvůli splnění zákonných povinností a zajištění stability systémů, na kterých je Praha každodenně závislá,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Schválený krok navazuje na dlouhodobou bezpečnostní architekturu magistrátu a odpovídá doporučením Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

  • ODS
  • primátor
autor: PV

