Hřib (Piráti): První tramvaje Škoda ForCity Plus 52T už jsou v provozu

Nové tramvaje Škoda 52T mají homologaci – pravidelný provoz se blíží.
Tramvaje Škoda ForCity Plus 52T úspěšně prošly typovým schválením a homologací. Splnily všechny technické zkoušky a najezdily 20 000 km bez cestujících a dalších 20 000 km s cestujícími.
První nové vozy už jsou v provozu. Do konce roku jich bude jezdit celkem 20. Ve vozovně Hloubětín je nyní 13 tramvají, zbývajících 7 dorazí nejpozději začátkem prosince — jen 2 roky od podpisu smlouvy. Homologace proběhla za pouhých 22 měsíců.
Nové tramvaje nabídnou plně nízkopodlažní klimatizovaný interiér, moderní informační systém, tichou elektromechanickou brzdu, antikolizní systém, LED osvětlení a rekuperaci energie.
autor: PV