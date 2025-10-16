Hřib (Piráti): První tramvaje Škoda ForCity Plus 52T už jsou v provozu

16.10.2025 20:06 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k MHD v Praze.

Hřib (Piráti): První tramvaje Škoda ForCity Plus 52T už jsou v provozu
Foto: Interview ČT24
Popisek: Zdeněk Hřib

Nové tramvaje Škoda 52T mají homologaci – pravidelný provoz se blíží.

Tramvaje Škoda ForCity Plus 52T úspěšně prošly typovým schválením a homologací. Splnily všechny technické zkoušky a najezdily 20 000 km bez cestujících a dalších 20 000 km s cestujícími.

První nové vozy už jsou v provozu. Do konce roku jich bude jezdit celkem 20. Ve vozovně Hloubětín je nyní 13 tramvají, zbývajících 7 dorazí nejpozději začátkem prosince — jen 2 roky od podpisu smlouvy. Homologace proběhla za pouhých 22 měsíců.

Nové tramvaje nabídnou plně nízkopodlažní klimatizovaný interiér, moderní informační systém, tichou elektromechanickou brzdu, antikolizní systém, LED osvětlení a rekuperaci energie.

MUDr. Zdeněk Hřib

  • Piráti
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

{relatedarticles title="Psali jsme:" articles="781475,781472,781465,781459" 

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

piráti , Hřib

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Byl Hřib dobrým náměstkem pro dopravu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Je toto konec SOCDEM?

Jak nyní po volbách hodnotíte vaše spojení s komunisty? Myslíte, že to bylo k něčemu dobré? Do sněmovny jste se nedostali a jen jste docílili toho, že stranu tím spojenectvím opustilo dost lidí a pro dost lidí jste se podle mě i odepsali. Víte co taky nechápu? Dříve vám vadilo, že Foldyna sympatizuj...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Hřib (Piráti): První tramvaje Škoda ForCity Plus 52T už jsou v provozu

20:06 Hřib (Piráti): První tramvaje Škoda ForCity Plus 52T už jsou v provozu

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k MHD v Praze.