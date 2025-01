Hřib (Piráti): Revize školství bez peněz a podpory učitelů? Jen iluze změny

„Je fajn, že se to děje, ale když nebude mít kdo učit a nebudou férové platy ve školství, tak se daleko neposuneme. To nejpodstatnější - financování - se totiž neřeší. Zatímco se tady vede debata o německých platech a zlepšení školství, tak ve skutečnosti na vzdělávání v rozpočtu potřebné peníze vyčleněny nejsou. Navrhovali jsme snížení zbytečných dotací podnikatelům o 6,5 miliardy korun a přesun těchto prostředků na modernizaci škol, zvýšení platů učitelů a školních psychologů. Jedna věc je změna pravidel, druhá věc je, kolik se do školství investuje, a tady vláda selhává. Jde jen o to vytvořit dojem, že se něco děje, ale bez dostatečného financování se to nestane. Je to stejné jako když si zlomíte nohu a dostanete na ni náplast,“ uvedl předseda Pirátů Zdeněk Hřib.

„V minulosti zástupci průmyslu tlačili na to, aby neúspěšní zájemci o studium na gymnáziích nebo maturitních oborech zaplnili ne tak vytížené obory na učilištích. Toto sociální inženýrství ale není cesta, kterou by se moderní školství mělo vydat, a hlavně nefunguje. Naopak chceme jít naproti poptávce dětí i rodičů, která je jasná,“ dodal Hřib.

„Revize RVP jde správným směrem, ale její příprava a komunikace s veřejností i odborníky byla nedostatečná. Ministerstvo školství a Národní pedagogický institut musí postupovat mnohem transparentněji a zapojit všechny klíčové aktéry – školy, učitele i univerzity, které připravují budoucí pedagogy. Bez toho se změny nepodaří efektivně zavést,“ řekl pirátský expert na školství Jan Břížďala.

MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



1. nám. primátora hl. m. Prahy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle Pirátů je jedním z hlavních problémů nedostatečná příprava na implementaci změn. Učitelé, kteří budou muset nové principy zavádět do praxe, zatím nemají k dispozici dostatek nástrojů, školení ani příkladů dobré praxe. „Ministerstvo školství musí zajistit, aby učitelé dostali jasnou metodickou podporu. Bez ní hrozí, že se změny stanou jen dalším administrativním břemenem, které učitele ještě více zatíží,“ upozornil Břížďala.

Anketa Chcete, aby se koalice STAČILO! dostala do Poslanecké sněmovny? Chci 93% Nechci 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6973 lidí

Jednou z nejdiskutovanějších změn je zavedení povinné výuky angličtiny od první třídy. Ačkoli tento krok může přispět k lepší jazykové vybavenosti žáků, Piráti upozorňují, že samotné zavedení povinné angličtiny nestačí. „Pokud se nezmění přístup k výuce jazyků, zůstane úroveň absolventů základních škol stále nízká. Potřebujeme moderní metody výuky, lepší přípravu učitelů a větší důraz na rozvoj komunikačních dovedností. Jinak se budeme jen tvářit, že něco měníme, ale výsledky se nedostaví,“ sdělila místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová.

Dalším problémem je podle Pirátů nedostatečné zapojení vysokých škol a univerzit, které připravují budoucí učitele. „Zástupci těchto institucí opakovaně upozorňují, že jejich stanoviska nebyla při přípravě revize dostatečně zohledněna. Přitom právě proměna přípravy budoucích pedagogů je klíčová pro to, aby se změny ve školách mohly skutečně realizovat,“ varuje Richterová.

Piráti proto vyzývají k pravidelnému dialogu mezi ministerstvem, univerzitami a školami, který by mohl přispět k efektivnější implementaci změn. Piráti také upozorňují na riziko, že některé oblasti vzdělávání zůstanou opomíjené. Data z mezinárodních šetření, jako jsou PISA a TIMSS, ukazují, že české děti zaostávají například ve finanční gramotnosti. „Je potřeba klást větší důraz na klíčové oblasti, jako je finanční a digitální gramotnost, a podpořit jejich rozvoj prostřednictvím praktických nástrojů a spolupráce s odborníky z praxe,“ uzavřel Břížďala.