Hřib (Piráti): SPD umlčela svého vlastního ministra

23.12.2025 11:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k SPD.

Hřib (Piráti): SPD umlčela svého vlastního ministra
Foto: CNN Prima NEWS
Popisek: Zdeněk Hřib

SPD umlčela svého vlastního ministra, i když samotná SPD jednomyslně hned po napadení Ukrajiny 24.2.2022 podpořila usnesení, kde „kategoricky odsuzuje barbarskou, neomluvitelnou a nevyprovokovanou agresi Ruska proti Ukrajině“ a kde také „vyzývá vládu České republiky, aby nadále pokračovala ve svém úsilí na podporu Ukrajiny“ a poskytla jí „veškerou potřebnou pomoc“. Je dobře, že se po vypjaté rétorice volební kampaně vrací k původním racionálním postojům.

MUDr. Zdeněk Hřib

  • Piráti
  • poslanec
JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Nemyslíte, že mají všichni právo vyjádřit svůj názor?

To mají snad třeba umělci mlčet, jen proto, že jsou známí – viz váš komentář https://www.parlamentnilisty.cz/profily/JUDr-Jindrich-Rajchl-132491/clanek/Kde-ti-potulni-kejkliri-nabyli-dojmu-ze-rozumi-politice-143120? A když se někdo známí objeví třeba na nějakém mítinku nebo sjezdu politikům, myslím,...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

