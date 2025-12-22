Hřib (Piráti): SPD umlčela svého vlastního ministra

SPD umlčela svého vlastního ministra, i když samotná SPD jednomyslně hned po napadení Ukrajiny 24.2.2022 podpořila usnesení, kde „kategoricky odsuzuje barbarskou, neomluvitelnou a nevyprovokovanou agresi Ruska proti Ukrajině“ a kde také „vyzývá vládu České republiky, aby nadále pokračovala ve svém úsilí na podporu Ukrajiny“ a poskytla jí „veškerou potřebnou pomoc“. Je dobře, že se po vypjaté rétorice volební kampaně vrací k původním racionálním postojům.
