Hřib (Piráti): Vláda Čapího a Orlího hnízda nechce, abychom jí koukali pod prsty

14.10.2025 22:33 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k nepřipuštění Pirátů do funkcí v rámci nového složení Poslanecké sněmovny.

Foto: Interview ČT24
Popisek: Zdeněk Hřib

Jsme jediná strana bez korupce. Proto nás nepřekvapuje, že vláda Čapího a Orlího hnízda nechce, abychom jí koukali pod prsty. Vzhledem k tomu, že proti ANO dlouhodobě a ostře vystupujeme, dalo se to očekávat.

Nám nikdy nešlo o židličky. Jde nám o to, abychom dohlédli na řádné fungování sněmovny a prosazovali náš program. To budeme dělat dál. A budeme v tom velmi důslední. Budeme prosazovat náš plán a z poslaneckých lavic hájit zájmy 505 tisíc voličů.

MUDr. Zdeněk Hřib

  • Piráti
  • poslanec
Článek obsahuje štítky

piráti , Hřib

autor: PV

