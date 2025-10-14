Hřib (Piráti): Vláda Čapího a Orlího hnízda nechce, abychom jí koukali pod prsty

Jsme jediná strana bez korupce. Proto nás nepřekvapuje, že vláda Čapího a Orlího hnízda nechce, abychom jí koukali pod prsty. Vzhledem k tomu, že proti ANO dlouhodobě a ostře vystupujeme, dalo se to očekávat.
Nám nikdy nešlo o židličky. Jde nám o to, abychom dohlédli na řádné fungování sněmovny a prosazovali náš program. To budeme dělat dál. A budeme v tom velmi důslední. Budeme prosazovat náš plán a z poslaneckých lavic hájit zájmy 505 tisíc voličů.
autor: PV