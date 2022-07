Hrnčíř (SPD): Vláda buď pomoci občanům neumí, anebo nechce

reklama

Vážené kolegyně a kolegové, jak tento návrh zhodnotit?

Asi nejlépe slovy bývalého ruského premiéra Viktora Černomyrdina, tedy říkal, chtěli jsme to udělat co nejlíp a dopadlo to jako vždycky. Vždyť vy jste půl roku pracovali na něčem, co je v podstatě takový zmocňovací zákon, který zmocňuje vládu připravit nějakým nařízení vlády konkrétní pomoc, a v tuto chvíli vlastně ještě nikdo neví, jak ta konkrétní pomoc bude vypadat.

Dneska ráno se muselo narychlo na hospodářském výboru schválit pět poslaneckých pozměňovacích návrhů, které přesahují svojí délkou vůbec samotný návrh, aby bylo o čem jednat a aby to vůbec bylo použitelné. Půl roku jste na tom vyšívali! Řešíte sice jakousi neurčitou pomoc pro domácnosti, ale vůbec tam není nic o živnostnících, firmách a dalších organizacích. Já mám pocit, jako že to je sabotáž, ty vaše návrhy! Vždyť my tady nepotřebujeme toho Putina. Úplně nám stačí naše vláda. To jsou nejspolehlivější agenti.

A teď se tedy zkusím zamyslet ještě trošičku podrobněji nad tím návrhem. Dle tvrzení ministra průmyslu a obchodu Síkely má tady tento návrh pomoci občanům v boji s drahými energiemi. Podle mě se jedná o naprostý paskvil, který nikomu reálně nepomůže, a navíc neúměrně zatíží státní rozpočet. Musím se přiznat, že už jsem z chování vlády unaven. Tato vláda, zatímco vlády jiných zemí již dávno konají, nejdříve dlouho předstírá, že žádný problém vlastně neexistuje. Když po nějaké době uzná, že problém přece jen je, tak se zase tváří, že se týká pouze malé skupiny obyvatel. Posléze, když začíná být situace občanů již doopravdy zoufalá, sice přislíbí nějaké řešení, ale ztrácí další měsíce rokováním nad možnostmi, z nichž nakonec vybere tu nejméně vhodnou. Jak už jsem řekl před časem, naše vláda pomáhá pozdě a ještě blbě.

PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M. SPD

předseda SPD JmK

Přitom reálně použitelná řešení jsou a hnutí SPD je stále dokola navrhuje. Zejména sazba DPH na energie je u nás v porovnání s ostatními státy Evropské unie velmi vysoká. Je ve výši 21 %. Tak je zdaňováno například luxusní zboží nebo služby. Hnutí SPD o potřebě snížení DPH na energie mluví již dlouho, nicméně vláda se tváří, že je hluchá a slepá, neboť při dnešních šílených cenách energií při tomto nemravném zdanění samozřejmě vybere na daních mnohem více jak dříve, což se jí líbí. Tak raději své občany ožebračí a pak jim jak psovi kost hodí opravdu směšný jednorázový příspěvek, který nic nevyřeší. A tak zatímco snížení DPH na energie by v této době byla reálná pomoc, jednorázový příspěvek ve výši zřejmě někde mezi 12-16 tisíci korun, nikdo přesně neví, v době, kdy nárůst bude o několik desítek či spíše stovek tisíc korun za rok, je spíše jen výsměchem občanů.

O potřebě odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje občanům i firmám jsem mluvil od začátku této energetické krize, tedy již od minulého roku. Sice vítám, že se vláda konečně probrala a hodlá toto odpuštění konečně zavést, ale vůbec nejsem spokojen s tím, že tak bude až od října tohoto roku. To je přece pozdě! Od ledna odborníci bijí na poplach a volají po účinných řešeních v boji proti obrovskému nárůstu cen energií. Vláda se vzpamatuje v červenci a pomoc chce zavést od října? Já už jsem opravdu znechucen a zděšen! Ještě více mě ale pobouřila zpráva o tom, že stát z peněz daňových poplatníků poskytne prostřednictvím ministra financí Stanjury za neúměrně výhodných podmínek úvěr ve výši více než 74 miliard energetické společnosti ČEZ, aby tak ČEZ mohl i nadále zajišťovat bilance na marži na burze v Lipsku.

A to vláda neustále říká, že je to vlastně soukromá komerční firma, ve které nemůže uplatňovat svůj vliv. No takové podmínky by chtěl kde kdo. Já bych si klidně půjčil miliardu na 3 %. Dám to na termínovaný vklad na 5 %, 30 milionů pošlu státu a 20 milionů si nechám, nemusím slézt z gauče. To je hospodářství. Když vezmu v úvahu, že ČEZ vyrobí v atomových elektrárnách jednu kilowatthodinu elektřiny za nějakých 45 haléřů a v uhelných elektrárnách ještě o něco méně, posléze tuto elektřinu odprodám na zahraniční burze, kde se za násobně vyšší cenu koupí zpět a koncový spotřebitel zaplatí za jednu kilowatthodinu hrubě přes deset korun, měl by se stát spíše snažit co nejrychleji tento systém opustit, a ne podporovat a sypat tam miliardy.

Podporovat takto šílenou půjčku, o které já jsem navíc osobně přesvědčen, že pan ministr financí Stanjura jednoznačně překročil své pravomoce. Správným postupem je zajištění přímého prodeje elektřiny státu a společnostem pomocí bilaterárních smluv a na burzu v Lipsku dodávat jen a pouze přebytky elektřiny, které Česká republika nevyužije. Že vláda opět zvolila opačný postoj, mě už snad ani nepřekvapilo. Tím spíše, když pan premiér Fiala naznal, že opuštění burzy v Lipsku by zřejmě poškodilo Němce. Že by se měl na prvním místě starat o občany své země, si pan premiér zjevně ani nepřipouští.

Jednoduše řečeno, stát půjčil společnosti ČEZ téměř 75 miliard z peněz daňových poplatníků, aby tak společnost ČEZ udržel na lipské burze, kde draze vykoupí elektrickou energii, kterou předtím sama vyrobila a mohla ji nadále přeprodat s šílenou přirážkou právě těmto daňovým poplatníkům. Za to by se měla vláda v čele s ministrem financí Stanjurou zodpovídat, a to říkám zcela otevřeně. Toto vše, co jsem zde zmínil, samozřejmě povede a už vede k osobním bankrotům, exekucím a insolvencím, které ve velké míře zasahují kromě chudších občanů již i střední třídu. A musím říct, že mě přímo nadzvedlo řešení vlády, která opět místo reálné pomoci občanům raději upravuje pravidla pro insolvenci.

Toto je ostudné a hanebné. Vláda buď pomoci občanům neumí, anebo nechce. V obou případech by se měla ihned omluvit občanům a podat demisi.

Děkuji za pozornost.

