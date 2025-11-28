Tykač zavírá elektrárny: Výroba elektřiny? 80 eur z 86 je povolenka

Elektrárny Počerady a Chvaletice a teplárna v Kladně příští rok ukončí provoz. Oznámila to energetická skupina Sev.en miliardáře Pavla Tykače. Ekonomická situace je pro výrobce využívající hnědé uhlí velmi nepříznivá, uvedla firma. Energetiku podle ní ovlivňuje řada faktorů, jejichž vývoj není jasný, jako například vývoj cen emisních povolenek od ledna 2026, vývoj ceny plynu v tomto zimním období nebo tempo nástupu dalších obnovitelných zdrojů.
„Všechny tyto skutečnosti nás donutily ukončit provoz našich uhelných zdrojů - Elektrárny Počerady, Elektrárny Chvaletice a Teplárny Kladno v nejbližším možném zákonném termínu, tedy v prosinci 2026, nejpozději v březnu 2027,“ napsala firma ve stručném sdělení.
Pavel Tykač v podcastu Štěpení hovořil o dopadu emisních povolenek na náklady výroby elektřiny: „Za poslední tři roky jsme za povolenky za námi vyrobenou elektřinu odvedli 56 miliard. Když si představíte, kolik by stála elektřina a jak by fungovala naše firma, nebýt povolenek, tak je to úplně jiný vesmír. My vyrobíme v Počeradech megawatthodinu za 86 euro, z čehož 80 euro je povolenka a 6 euro je cena výroby elektřiny,“ vyčíslil.
V příštích dvou letech lze podle Pavla Tykače s vysokou pravděpodobností očekávat, že dojde ke dvěma věcem: „Dojde k růstu ceny povolenky a dojde k poklesu ceny plynu, protože na trhu se objevuje nový a nový plyn. V druhém kvartálu příštího roku pouští Katar na trh obrovské množství plynu a na konci prvního kvartálu se otevírá další obrovský zplynovací terminál ve Spojených státech. Spojené státy už teď naprosto dominují světovému trhu s kapalným plynem,“ upozornil. „Takže jednoduše řečeno oba dva tyto trendy jsou pro nás a náš byznys smrtící,“ doplnil.
Ve dvou elektrárnách a teplárně dohromady aktuálně pracuje 800 lidí a zhruba 2,5násobek v dodavatelských firmách. Celá skupina zaměstnává 2600 lidí. „My jsme jenom příjemce toho rozhodnutí. My od nikoho nic nechceme. Naše pozice je jednoduchá. Já přemýšlím, protože to není malá věc, připravit tři tisíce lidí o práci, co jsme mohli udělat jinak, ale v celém tom procesu nešlo udělat nic jinak. Dokud to šlo provozovat, tak jsme to provozovali, ale už to nevydělává. A co můžeme dělat jinak, než to zavřít?“ uvedl Tykač s tím, že nenašli „cestu ze tmy“.
„To, co my chceme řešit, jsou naši zaměstnanci. To jsou lidi, se kterými máme vztah, dělají s námi mnoho let, mnozí jsou to srdcaři. Ti lidi potřebují vědět, co bude, a my se s nimi potřebujeme korektně rozejít. Jediné, co chci znovu zdůraznit, je, že od státu opravdu nic nechceme. Ať si řekne, co chce, jestli si to chce vzít - go on. Prostě, co chcete dělat, máte koněspřežku a kolem okolo sviští rychlíky,“ uvedl Tykač.
Současná vláda v demisi v minulosti uvedla, že uhelná energetika v Česku skončí do roku 2033. Dřívější uzavírání uhelných zdrojů ale připustili také další výrobci. Skupina ČEZ ve svých aktuálních plánech uvádí rok 2030, v případě rychlé ztráty konkurenceschopnosti uhelných elektráren je možný i dřívější termín.
autor: Natálie Brožovská