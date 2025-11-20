SPD: Odmítáme požadavky prezidenta na změnu programového prohlášení

Vážení přátelé,
odmítáme požadavky prezidenta na změnu programového prohlášení nově vznikající vládní koalice. Dosluhující Fialova vláda předložila katastrofální návrh státního rozpočtu a ohrožuje základní chod a fungování státu. Mnoho občanů cítí, že ideály roku 1989 nebyly naplněny. Požadujeme okamžité zastavení financování zkorumpovaného režimu Ukrajiny českou vládou. Europoslanci Pirátů, TOP 09 a STAN podpořili masivní nárůst cen energií a rozvrat naší ekonomiky. Nově tvořící se koalice se pokusí odmítnout likvidační klimatické cíle EU. Nesouhlasíme se zvýšením odměny pro exekutory, které předložila ministryně spravedlnosti Decroix.
1. Odmítáme požadavky prezidenta na změnu programového prohlášení nově vznikající vládní koalice
Hnutí SPD odmítá jakékoli požadavky na změnu programového prohlášení nově vznikající vládní koalice ze strany prezidenta republiky Petra Pavla. Programové prohlášení vlády je kompromisem, na kterém se shodly všechny strany tvořící se vládní koalice, tedy hnutí ANO, hnutí SPD a strana Motoristé sobě.
Existuje zde koaliční smlouva a jasná dohoda na programu nové vlády i na rozdělení odpovědnosti za jednotlivé vládní resorty. Pevně proto věříme, že nová vláda bude dle Ústavy prezidentem republiky jmenována co nejdříve.
2. Dosluhující Fialova vláda předložila katastrofální návrh státního rozpočtu a ohrožuje základní chod a fungování státu
Dosluhující vláda Petra Fialy konečně opožděně předložila nově zvolené Poslanecké sněmovně návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2026. Navrhovaný rozpočet je předložen v katastrofálním stavu, objem plánovaných příjmů neodpovídá objemu předpokládaných výdajů. Chybí zde zhruba 15 miliard korun na straně příjmů a 85 miliard korun na straně výdajů, například na klíčové dopravní stavby, na důchody, na dávky státní sociální podpory, na školství, nemocenské dávky, opravy silnic II. a III. tříd atd.
Skandální postup Fialovy vlády v procesu sestavování a předkládání návrhu státního rozpočtu na příští rok je naprosto nezodpovědný a v mnoha ohledech ohrožuje základní chod a fungování státu.
3. Mnoho občanů cítí, že ideály roku 1989 nebyly naplněny
Hnutí SPD si připomíná 17. listopad jako významný den dvou historických momentů – odvahy studentů z roku 1939 i touhy občanů po svobodě v roce 1989. Oba tyto dějinné milníky ukazují, že česká společnost si váží svobody, spravedlnosti a práva na vlastní názor. S úctou k těmto událostem však vnímáme i nutnost kritického pohledu na současnost. Mnoho občanů cítí, že ideály roku 1989 nebyly naplněny, že ekonomická nejistota roste a že otevřená diskuse je často omezována.
Odkaz 17. listopadu by proto neměl sloužit k politickému rozdělování společnosti, ale k připomenutí významu skutečné demokracie a respektu k hlasu lidí. Hnutí SPD bude i nadále prosazovat suverénní a spravedlivou Českou republiku, která naplňuje hodnoty, jež si v tento den připomínáme.
4. Požadujeme okamžité zastavení financování zkorumpovaného režimu Ukrajiny českou vládou
Další rozsáhlý korupční skandál v odhadované výši minimálně 2 miliard korun na nejvyšších vládních místech v ukrajinské energetice jen potvrzuje to, na co hnutí SPD upozorňuje už roky: peníze českých občanů mizí v zemi, kde vládne oligarchie a masivní systémová korupce. Hnutí SPD proto odmítá, aby vláda Petra Fialy v demisi dál posílala miliardy korun z českých veřejných rozpočtů na Ukrajinu bez jakékoli kontroly, zatímco Češi platí rekordně vysoké ceny potravin a energií. Požadujeme okamžité zastavení financování Ukrajiny. Česká vláda má konečně začít chránit zájmy vlastních občanů – ne sponzorovat netransparentní režimy v zahraničí.
5. Europoslanci Pirátů, TOP 09 a STAN podpořili masivní nárůst cen energií a rozvrat naší ekonomiky. Nově tvořící se koalice se pokusí odmítnout likvidační klimatické cíle EU.
Evropský parlament v minulém týdnu podpořil nový nesmyslný klimatický cíl EU k roku 2040, který zavazuje členské státy ke snížení emisí o 90 % oproti roku 1990. Stejný závazek schválila krátce předtím většinovým hlasováním Rada EU. Aplikace tohoto požadavku EU povede mj. k dalšímu masivnímu nárůstu cen energií a k rozvratu našeho průmyslu, prosperity a životní úrovně občanů. Proto jej hnutí SPD jednoznačně odmítá.
V plénu Evropského parlamentu tuto regulaci, která zásadním způsobem poškozuje ČR, podpořili svým hlasováním i čeští poslanci zvolení za Pirátskou stranu, STAN a TOP 09. Nově tvořící se vláda s účastí SPD bude usilovat o odmítnutí tohoto dokumentu společně se státy tzv. středoevropského bloku, tedy státy V4 +, kde Polsko, Slovensko, Maďarsko a Rakousko také často odmítají přehnané klimatické ambice.
6. Nesouhlasíme se zvýšením odměny pro exekutory, které předložila ministryně spravedlnosti Decroix
Ministerstvo spravedlnosti vedené Evou Decroix (ODS) bez jakéhokoli širšího projednání předložilo návrh vyhlášky na výrazné zvýšení odměn exekutorů, který má nabýt účinnosti už od 1. 1. 2026. Děje se tak v situaci, kdy opět roste počet nově zahájených exekucí, letos je jich o 50 tisíc více než loni. Hnutí SPD považuje tento postup za nelegitimní a je proti tomu, aby tato vyhláška nabyla účinnosti.
Jde o škodlivý krok ve prospěch exekutorů, který exekuční systém dále zdražuje a je v přímém rozporu s veřejným zájmem. Návrh navíc nebyl projednán s relevantními aktéry ani s organizacemi pracujícími s dlužníky a nevedla se k němu veřejná debata ani odborná diskuse. Za nepřijatelné považujeme i to, že s tímto opatřením narychlo přichází dosluhující vláda v demisi, která by již neměla činit takto zásadní rozhodnutí.
