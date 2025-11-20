Seďa (SOCDEM): Dosluhující vláda lže sama sobě

21.11.2025 6:23 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návrhu státního rozpočtu

Seďa (SOCDEM): Dosluhující vláda lže sama sobě
Foto: archiv A. Seďa
Popisek: Antonín Seďa

Na zasedání Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny jasně zaznělo, že česká vláda obchází zákon o rozpočtové odpovědnosti (zákon o dluhové brzdě), který sama prosadila. A to tím, že obranné výdaje nad 2 % HDP nezapočítává do výdajů, kterými se limit státního dluhu řídí.

Je to totéž, jakoby si jeden z manželů půjčoval na své koníčky bez vědomí své manželky s negativními dopady na rodinný rozpočet. Pokud tedy dosluhující vláda hovoří o nějaké rozpočtové odpovědnosti, tak lže sama sobě. Ale to u této vlády bylo na denním pořádku, takže nic nového pod sluncem.

Problémem je, že nastupující vláda těch dnes scházejících 96 miliard opět připočte k dnes existujícímu zadlužení státu. Takže opět nic nového v pravicové politice České republiky.

Ing. Antonín Seďa

  • SOCDEM
  • mimo zastupitelskou funkci
