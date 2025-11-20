Seďa (SOCDEM): Dosluhující vláda lže sama sobě

Na zasedání Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny jasně zaznělo, že česká vláda obchází zákon o rozpočtové odpovědnosti (zákon o dluhové brzdě), který sama prosadila. A to tím, že obranné výdaje nad 2 % HDP nezapočítává do výdajů, kterými se limit státního dluhu řídí.
Je to totéž, jakoby si jeden z manželů půjčoval na své koníčky bez vědomí své manželky s negativními dopady na rodinný rozpočet. Pokud tedy dosluhující vláda hovoří o nějaké rozpočtové odpovědnosti, tak lže sama sobě. Ale to u této vlády bylo na denním pořádku, takže nic nového pod sluncem.
Problémem je, že nastupující vláda těch dnes scházejících 96 miliard opět připočte k dnes existujícímu zadlužení státu. Takže opět nic nového v pravicové politice České republiky.
Ing. Antonín Seďa
autor: PV