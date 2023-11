Janko (ČSNS): Kdo a jak volí?

reklama

V souvislosti s volbami na Slovensku jsem se opět zamýšlel nad otázkou, kdo koho volí a proč? Již jednou jsem si takovou otázku kladl, a to v souvislosti s našimi prezidentskými volbami v roce 2017 a 2023, u kterých jsou jen dvě možnosti volby buď a nebo, ale i parlamentními volbami v roce 2021. Tehdy jsem za skupinou lidí, volící Schwarzenberga či Drahoše, viděl přežívající a dožívající historické a majetkové kořeny části společnosti, profit v podnikatelských kruzích, viz volba v Praze, pašalictví ve stranách a liberální myšlení pražské kavárny, což platí dodnes. Myslím, že se tehdy ještě tak moc ve volbách neprojevila generační otázka, tak jak se to stalo v parlamentních volbách 2021 a prezidentských volbách 2023. Mou kardinální otázkou proto i dnes je: Proč mladí volí tak, jak volí, tj. rozdílně od starší generace?

Proč u nás mladá generace volila Piráty? A nyní na Slovensku Progresívní Slovensko? Proč je snaha Pirátů a STAN legalizovat korespondenční volbu? Proč byla snaha části slovenských stran o „dovoz“ svých studentů z Čech? Jaké byly a jsou lákadla a pohnutky mladých k volbě té které strany? atd. Zajímavý je z tohoto hlediska už ten použitý název stran. Progresivní, TOP, Liberální, Demokratický...

Jedním z nich je zaklínadlo svobody s politickým názvem liberální demokracie, a to aniž by lidé, a hlavně mladí lidé věděli, co to dnes prezentuje. Kromě toho, že se i toto slovo obsahově vyvíjelo v čase, je krásnou všeobjímající zástěrkou ke vší té manipulaci s myšlením mladých, a nejen mladých voličů. Podléhají tomu i staří, tak říkajíc múzou nepolíbení, a to jen ve své hlouposti.

Ing. Karel Janko ČSNS 2005

mpř ČSNS

Pod heslem a hlavičkou liberální demokracie dochází k zotročování obyvatelstva i s tím účelem, že kapitál si přivlastňuje stále větší kus vytvořené nadhodnoty, tedy zisku. Tato informace zcela koresponduje se statisticky klesající hodnotou výše mediánu příjmů společnosti. V současné době se totiž stále více projevuje preference pochybných výzkumů, které přinášejí zisky, a to i takové, které jdou proti zájmům společnosti a lidí. Jsou uměle definované za účelem potlačení historické pravdy a v zájmu monopolů, případně politické, finanční, kulturní a jiné garnitury (např. LGBT a neziskovek…).

Typickým příkladem silné manipulace s myšlením lidí byl covid, od jeho definování a působení přes aplikaci vakcíny a nošení roušek až po covidový loockdown. A jakékoliv pochybnosti například Dr. Soni Pekové či Dr. Berana aj. byly zatajovány, bagatelizovány a zameteny pod koberec. Dokonce i sankcionovány!

A dále je to mediální masírovačka, která nám vnucuje to správné smýšlení. V otázkách prosazování Green Dealu, elektrodebility, geneticky upravených potravin, digitalizace, a to nejen financí. Vše to směřuje k ovládání společnosti bez možnosti druhé či třetí, tedy jiné volby. Výsledky výzkumů a jejich preference jsou navíc maistreamem a TV reklamou podporovány, upravovány a realizovány v zájmu politických stran a jejich kšeftů. Ač se to nezdá, stejným směrem působí k usměrňování myšlení občanů i cenzura. Tedy nejen co si máme myslet, ale i to, co si nemáme myslet. Jsou na to již i paragrafy.

Anketa Podporujete stávku ČMKOS? Podporuji. Je šance, že to něco změní 82% Podporuji, ale bude to k ničemu 13% Nepodporuji 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17244 lidí

Tady vidím první důvod odlišné volby mladých a je otázkou, zda si mladí plně uvědomují jejich dopad, případně co jim na tom vyhovuje? PR agentury to mají bezesporu zmáknuté a pro politiky je podstatný mainstream, ne volič. Liberalismus je zrádné slovo a současná liberální demokracie je v podstatě autokracií, produkujíci korporátní fašismus.

Vládnou nám korporace prostřednictvím zkorumpovaných politiků, zainteresovaných úředníků, nastrčených pašalíků ve státní správě a polostátních organizacích, neziskových a jiných zájmových sdruženích à la Green Deal, LGBT, Člověk v tísni, Lékaři bez hranic, Sdružení pro imigraci atd. A je jich více než stovka přilepených na cecík státního rozpočtu. A to je základ do voleb.

Druhým aspektem pro odlišnou volbu mladými jsou jejich hluboké díry, přímo vakuum ve znalosti, resp. neznalosti historie, historických událostí a souvislostí, táhnoucích se jako červená nit 20. stoletím, a především Evropou. Na poslední demonstraci v září na Václaváku (a nebylo to poprvé) jsem oslovil tři či čtyři mladíky, rozčilující se nad zamítavými transparenty o NATO, o přítomnosti amerických vojsk na našem území, o podpoře Ukrajiny, o narušeném míru atd. A vedl jsem s nimi debatu o tom, kde jsou kořeny a příčiny současného vývoje Evropy.

A abych to zkrátil: Historické znalosti nikoho z nich nepřesáhly rok 1989, natož aby věděli něco o 1. světové válce, Versailleské smlouvě, Trianonských dohodách, o Výmarské republice, hospodářské krizi 1929-33, 2. světové válce, protektorátu B. und M., dění na Ukrajině v průběhu 2 .světové války, Postupimských dohodách a následném vývoji Evropy i světa. Z novější doby např. rok 1962 Kuba a 1999 Kosovo, vše jako precedens Ukrajiny.

Prostě duto a temno.

I rozpad tří hlavních historických mocnářství po 1. sv. válce, Německa, Rakousko-Uherska a Ruska, do toho vývoje zapadá, protože dědičné vládnutí jediné osoby bylo na překážku politickým, majetkovým i hospodářským poměrům a změnám v každé monarchii. A toto vše bylo zneužito nejdříve finanční oligarchií a v současné době deep statem se všemi těmi jejich poskoky k ovládnutí světa, a především k ovládnutí mladé generace, protože s námi staršími již nic nenadělají.

I my jsme také chtěli před těmi padesáti šedesáti lety nějaké změny, něco nového, tedy rozvolnění z chomoutu státu, odstranění cenzury, uvolnění cestování, uvolnění řemesel, uvolnění podnikání atd. Dalším možným důvodem pro jejich odlišné volby je možná i to, že se chtějí nějak od nás odlišit, ať již je to racionální, nebo iracionální krok. Mainstream jim dá směr. Ad absurdum je to vidět na proklamované sexuální orientaci s 50 či 70 pohlavími. A jen tak mimochodem. To byla (po 30 letech od nás) hnací síla Ukrajinců ke změně. Jen s tím podstatným rozdílem, že naše cesta nevedla ani k fašizaci ani k nacizaci společnosti, ohrožující nejen Rusko, ale i Evropu.

A je tu proto ještě jedno reálné a vážné nebezpečí pro příští volby. Vedle mladých voličů, fandících liberalismu, se rýsuje ještě jeden volební faktor, a to je ať už islámská, nebo i ukrajinská imigrace. S pomocí vlády, které budou imigranti vděční za vstřícný a pohodlný pobyt u nás, mohou být vytvořeny jeden až dva volební bloky, plně podporující unijní orientaci. I to je nastíněná realita, kterou nelze zpochybňovat, protože je již zavedená v praxi západních států, především Francie, Belgie, Británie, následují je Německo a Švédsko. I to je cesta k ovládnutí společnosti. Kým asi? Proto již vláda uvažuje o přijetí zákona o zkrácení doby k udílení občanství imigrantům. V souvislosti s tím odmítám jakoukoliv humanitární a lékařskou pomoc do těchto barevných krajin. Mají pěti až sedmiprocentní natalitu, obě ruce levé, ale stále natažené. Tak ať zplodí jen to, co jsou schopni sami uživit.

Článek byl převzat z Profilu Ing. Karel Janko

