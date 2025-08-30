Janulík (ANO): Že nejsou jako Babiš, to víme

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k předvolební kampaní vládnoucí koalice

Janulík (ANO): Že nejsou jako Babiš, to víme
Foto: Hans Štembera
Popisek: Poslanec Miloslav Janulík

Přátelé, kamarádi. Dlouho jsem na světě, dlouho jsem lékařem, dlouho jsem v politice. Co se ale děje v posledních dnech, týdnech, měsících, to jsem nezažil nikdy. Vláda demokratické země pere špinavé peníze z fetu a zločinu, ministr zdravotnictví jezdí desítky let na dovolenou s člověkem, kterému ministrův resort přihrává milionové zakázky, účelově se otevírají xkrát vyřešené kauzy chvíli před volbami, kšefty s byty u nás na jižní Moravě, ve kterých figuruje ODSka a Jihomoravský kraj s Grolichem (KDU-ČSL) v čele, vyšetřuje kriminálka...

A tak bych mohl pokračovat dál a dál. Rakušan ze STAN jde s Fialou na pivo, aby si "přísahali věrnost" - přeloženo, aby náhodou někdo z nich neměl po volbách zaječí úmysly a nechtěl být u vlády s ANO, aby o den později ten stejný Rakušan oznámil, že bude po volbách premiérem, a jeho desetiprocentní strana mu to asi zařídí… Proti ODSce, proti opozici, proti všem!

Rakušan s Fialou pozvali na pivo i Piráty. Ty Piráty, které vykopli z vlády podle nich pro neschopnost. A teď by rádi, aby ti stejní Piráti opět přišli a políbili Fialovi prsten. Dobře to Hřib udělal. Že s nimi na to pivo nešel. Nedovedu si představit vstoupit do vlády s těmi, kteří mě pár měsíců předtím odkopli jako nechtěné štěně. A v tomto případě Pirátům v jejich postoji rozumím.

MUDr. Miloslav Janulík

  • ANO 2011
  • poslanec
Rakušan a jeho slovutní udatníci ze STAN doteď prý jeli "dobrou kampaň". Teď ale prý přitvrdí, začnou "pomlouvat" Babiše a přitvrdí taky proti koaličním partnerům! Cože? Dobře jsem slyšel? STAN jde na pivo s Fialou, aby mu o pár dnů později "agresivně" začal přebírat voliče...? Nakonec od STAN nic nového pod sluncem. Piráti dobře vědí, jak s nimi "kroužkovací" STAN vyběhl při posledních volbách. To bylo velké fiasko.

Anketa

Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?

2%
95%
3%
hlasovalo: 8727 lidí

A "tříprocentní" strany KDU a TOP 09, které by bez slepence Spolu skončily nadobro v propadlišti politických dějin, se v rožku modlí za to, aby se jim aspoň ta korýtka udržela...

Ono je to vlastně v principu jednoduché. Strany, které nedokáží oslovit voliče, nemají jim co nabídnout, se musí spojovat, aby dosáhly alespoň něčeho. K tomu přidají pomluvy a očerňování, aby alespoň něco zmohly. Celá věc je ale o to smutnější, že toto musí dělat vládní strany. Protože ve vládě nic nedokázaly. Nemohou argumentovat úspěchem. Nemohou argumentovat tím, že Českou republiku pozvedly.

A proto i po tom, co vládly, musí jít do voleb se stejným heslem, jako když byly v opozici. Tedy že nejsou jako Babiš. Ano, to víme. Za posledních několik let jsme se o tom bohužel přesvědčili víc než dost. Zvyšování daní, nedostatek základních léků v sezoně, prohloubení bytové krize, snížení porodnosti, podfinancované zdravotnictví... To je ve zkratce vláda SPOLU a STAN.

Ať už by byl premiérem Fiala, nebo by mu žezlo vzal Rakušan, nečekaly by nás dobré časy. Proto přijďte k volbám. A volte rozumem. Aby se noční můra posledních let neopakovala.

Další články z rubriky

