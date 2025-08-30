Janulík (ANO): Že nejsou jako Babiš, to víme

Přátelé, kamarádi. Dlouho jsem na světě, dlouho jsem lékařem, dlouho jsem v politice. Co se ale děje v posledních dnech, týdnech, měsících, to jsem nezažil nikdy. Vláda demokratické země pere špinavé peníze z fetu a zločinu, ministr zdravotnictví jezdí desítky let na dovolenou s člověkem, kterému ministrův resort přihrává milionové zakázky, účelově se otevírají xkrát vyřešené kauzy chvíli před volbami, kšefty s byty u nás na jižní Moravě, ve kterých figuruje ODSka a Jihomoravský kraj s Grolichem (KDU-ČSL) v čele, vyšetřuje kriminálka...
A tak bych mohl pokračovat dál a dál. Rakušan ze STAN jde s Fialou na pivo, aby si "přísahali věrnost" - přeloženo, aby náhodou někdo z nich neměl po volbách zaječí úmysly a nechtěl být u vlády s ANO, aby o den později ten stejný Rakušan oznámil, že bude po volbách premiérem, a jeho desetiprocentní strana mu to asi zařídí… Proti ODSce, proti opozici, proti všem!
Rakušan s Fialou pozvali na pivo i Piráty. Ty Piráty, které vykopli z vlády podle nich pro neschopnost. A teď by rádi, aby ti stejní Piráti opět přišli a políbili Fialovi prsten. Dobře to Hřib udělal. Že s nimi na to pivo nešel. Nedovedu si představit vstoupit do vlády s těmi, kteří mě pár měsíců předtím odkopli jako nechtěné štěně. A v tomto případě Pirátům v jejich postoji rozumím.
Rakušan a jeho slovutní udatníci ze STAN doteď prý jeli "dobrou kampaň". Teď ale prý přitvrdí, začnou "pomlouvat" Babiše a přitvrdí taky proti koaličním partnerům! Cože? Dobře jsem slyšel? STAN jde na pivo s Fialou, aby mu o pár dnů později "agresivně" začal přebírat voliče...? Nakonec od STAN nic nového pod sluncem. Piráti dobře vědí, jak s nimi "kroužkovací" STAN vyběhl při posledních volbách. To bylo velké fiasko.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Anketa
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
A "tříprocentní" strany KDU a TOP 09, které by bez slepence Spolu skončily nadobro v propadlišti politických dějin, se v rožku modlí za to, aby se jim aspoň ta korýtka udržela...
Ono je to vlastně v principu jednoduché. Strany, které nedokáží oslovit voliče, nemají jim co nabídnout, se musí spojovat, aby dosáhly alespoň něčeho. K tomu přidají pomluvy a očerňování, aby alespoň něco zmohly. Celá věc je ale o to smutnější, že toto musí dělat vládní strany. Protože ve vládě nic nedokázaly. Nemohou argumentovat úspěchem. Nemohou argumentovat tím, že Českou republiku pozvedly.
A proto i po tom, co vládly, musí jít do voleb se stejným heslem, jako když byly v opozici. Tedy že nejsou jako Babiš. Ano, to víme. Za posledních několik let jsme se o tom bohužel přesvědčili víc než dost. Zvyšování daní, nedostatek základních léků v sezoně, prohloubení bytové krize, snížení porodnosti, podfinancované zdravotnictví... To je ve zkratce vláda SPOLU a STAN.
Ať už by byl premiérem Fiala, nebo by mu žezlo vzal Rakušan, nečekaly by nás dobré časy. Proto přijďte k volbám. A volte rozumem. Aby se noční můra posledních let neopakovala.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV