Jarošová (SPD): Je opravdu tak nutná razantní změna azylového zákona?

Co onen institut strpění vlastně znamená? Dle vysvětlení ministerstva vnitra, které poskytlo serveru irozhlas.cz. jde o legalizaci pobytu cizinců v Česku poté, co si zde odpykávají trest, aniž by měli postavení uprchlíka.Tím pádem by snáze získali status uprchlíka a z něj vyplývající ochranu a speciální práva. Tuzemské úřady je v ČR tedy budou podle návrhu trpět až do doby, než se situace v jejich zemi změní. Pak je vyhostí. Vyhoštěni by nemohli být ani takové osoby, které by zde páchali závažnou trestnou činnost.

Tak se ptám: co s cizincem, u něhož se nepodaří zjistit zemi, odkud pochází? Co v případě, že cizinec pochází ze země, kde trvá například občanská válka desítky let a konec je v nedohlednu tak, jak to můžeme sledovat například v Afghánistánu? Opravdu nás pálí to, že jsme šestá nejbezpečnější země, když dovolíme zvyšovat bezpečnostní riziko?Ministerstvo vnitra se nás snaží přesvědčit, že hledá řešení problému, jak čelit nelegální migraci, ale ve své podstatě jde o to, jak legalizovat pobyt nelegálních migrantů na našem území. Jejich počty totiž stoupají a již to prostě nelze bagatelizovat tvrzením, že k nám žádní migranti nechtějí, protože jejich přítomnost u nás musel zaznamenat již i slepý.

Kromě toho s jedním nechvalně známým migrantem v režimu strpění již naši občané mají první zkušenost, kdy se v létě rozhodl „obohatit“ naši českou kotlinu tím, že nedaleko Lovosic znásilnil 16letou dívku. Dodnes ochutnává český knedlík v litoměřické vazební věznici.

Pan Hamáček je jistě zdatný filuta. Jak on, tak ministerstvo vnitra horlivě vymýšlejí, jak nám naservírovat bruselské ohavnosti v novém, přijatelnějším hávu a nenápadně a zcela legálně nám zajistit multi-kulturní příděl, jehož ovoce můžeme sledovat prakticky dnes a denně v ulicích západních metropolí.

Otázkou ovšem zůstává, zda o to náš občan stojí. Dle volebních výsledků a současných preferencí ČSSD jsem přesvědčena, že rozhodně ne!

(převzato z Profilu)

Monika Jarošová SPD



poslankyně

