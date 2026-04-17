Ústecký kraj: Starostové absolvovali výjezd po oceněných obcích soutěže Vesnice roku

Kromě obcí Manětín a Nečtiny, kde se konaly prohlídky památek, byly zastávkami oceněné obce – například Břasy, které v roce 2022 získaly Zelenou stuhu v soutěži Vesnice roku. Dále byla na programu obec Chodová Planá, která v roce 2023 získala Zlatou stuhu v soutěži Vesnice roku, obec Babylon, která zvítězila v mezinárodní soutěži The Entente Florale v roce 2025 a v roce 2024 získala Zelenou stuhu v soutěži Vesnice roku. Poslední zastávka byla věnována obci Kornatice, která je držitelem Zelené stuhy za rok 2025.
Letošní ročník ankety Vesnice roku bude jubilejní třicátý a již v létě se dozvíme, která obec v Ústeckém kraji převezme Zlatou stuhu za celkové vítězství. „Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova. Považuji za důležité podpořit význam venkova i prostřednictvím motivačních výjezdů, které pomáhají zapojovat se obyvatelům do společenského života v obci a rozvíjet místní tradice,“ uvedl k akci náměstek hejtmana Tomáš Kirbs s kompetencemi pro plnění úkolů v oblasti rozvoje venkova.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku