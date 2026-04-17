Půjdou po Orbánovi. Zahradil varuje: Může to skončit procesy

Rozhovor otevřelo téma výsledků maďarských voleb, ve kterých zvítězil Péter Magyar a porazil dosavadní vládní tábor Viktora Orbána.
Matěj Gregor upozornil, že výsledek voleb znamená ztrátu spojence pro současnou evropskou frakci Patrioti pro Evropu, zároveň ale zpochybnil nálepku, která je novému lídrovi přisuzována. „Pravděpodobně nového maďarského premiéra Pétera Magyara předchází nějaká progresivní pověst, že je to jakýsi liberál. To se trošku míjí s pravdou, protože většinová maďarská společnost by nezvolila progresivního liberála,“ uvedl a zpochybnil mediální obraz nové hlavy státu.
Změna v Maďarsku se podle něj neodehrává tak jednoznačně, jak se může zdát. „Možná bude řada lidí překvapená tím, že v Maďarsku nastupuje tvrdá protiorbánovská opozice, ale na druhé straně tato národně konzervativní strana je v mnoha věcech euroskeptická, její zahraniční orientací také v lecčems navazuje na tu předchozí Orbánovu vládu,“ dodal a naznačil kontinuitu v klíčových tématech.
Zároveň zdůraznil význam vztahů pro Česko i region. „Jeden z prvních projevů Magyara byl o V4 a důležitosti dobrých vztahů mimo jiné s Českou republikou. Myslím, že tak jako tak budeme na řadě evropských témat mít v Maďarsku spojence. Je potřeba navázat dobré vztahy,“ poukázal Gregor na potřebu pokračovat ve spolupráci.
Jan Zahradil zdůraznil, že Viktor Orbán ani po volební porážce z politické scény nezmizí a zůstane výraznou postavou středoevropské politiky. „Já jsem v zásadě Orbána velký vyznavač, skutečně si myslím, že je to největší politická osobnost, kterou ta středovýchodní Evropa zrodila za posledních 35 let. Vytvořil si dobrou síť de facto po celém světě, zejména v Americe, a vytvořil i síť různých think tanků a pracovišť, které pomohly filozofii národně konzervativní. V tom myslím, že bude pokračovat,“ uvedl a vyzdvihl jeho dlouhodobý vliv.
Plán na rozbití Orbánova vlivu
Zahradil upozornil na reakce části politického a mediálního prostředí po Orbánově porážce. „Už jsem si povšiml nějakých komentářů na sociálních sítích, z levicově liberálních médií a od aktivistů, že teď je Orbán konečně odstaven od moci a teď ještě musíme rozbít tu jeho síť think tanků, to jeho intelektuální zázemí,“ popsal a naznačil možné kroky jeho oponentů.
Přitom si všímá, že se objevují i silná obvinění a narativy, které mohou vést k dalším krokům. „Konstruují se tam i šílené konspirační teorie, že Orbán tu vytvořil konspirační protievropskou síť krajní pravice, která sahá až do Ameriky a která má za účel oslabit evropskou demokracii a rozbít Evropskou unii. Takže oni tímto způsobem pojedou. Mám z toho docela obavy, protože to potom může skončit i nějakými politickými represáliemi,“ varoval Zahradil před možným vývojem.
V kontextu toho i signály od nového maďarského vedení v něm vyvolávají nejistotu. „Bohužel mám dojem, že ten Péter Magyar na tohle začíná slyšet, už se vyjádřil v tom smyslu, že bude dělat nějaké audity a vše bude kontrolovat,“ uvedl.
A zopakoval, že se proti Orbánovu odkazu může rozběhnout širší tlak. „Ta levicově-liberální lúderka a všechny ty think tanky, taková ta vyjádření občanské společnosti, která je vlastně umělou občanskou společností, protože je vyživovaná z příspěvků ať už vlád nebo z komise, komise nebo z různých korporátů, pochopila, že Orbán proti nim postavil jejich vlastní zbraně. Postavil úplně stejnou sestavu organizací, ale v opačném směru, a teď se to budou snažit zničit. A z toho já mám obavy,“ poukázal na ideový střet.
Varování pro Patrioty pro Evropu
„Myslím si, že ta celá frakce Patriotů pro Evropu by měla hodně zbystřit, protože teď po ní tento evropský establishment půjde. Doufám, že to vědí a že si na to dají pozor,“ varoval Jan Zahradil.
Následně Matěj Gregor upozornil na přístup nové politické síly k veřejnoprávním médiím, který podle něj vyvolává otázky. „Představitelé strany Tisza se nechali slyšet, že tuto televizi, tak jak je, úplně rozeberou. Že buď začne vysílat tak, jak chtějí oni, nebo se zruší,“ popsal a připomněl, že podobné kroky byly v minulosti Orbánovi ostře vyčítány.
„Přijde mi, že z jistého pohledu řada věcí, které se jinde v Evropě ani nedějí, se ostře kritizuje. A teď v Maďarsku probíhají, ale tím, že jsou činěny proti strukturám, které vedl Viktor Orbán, jako by to najednou nevadilo,“ uvedl a poukázal na dvojí přístup. „Jsem velmi zvědavý, co následující měsíce v Maďarsku přinesou,“ doplnil.
Kromě toho Jan Zahradil vzpomněl kauzu, která se objevila těsně před maďarskými volbami, kdy investigativní novinář zveřejnil části odposlechů maďarského ministra zahraničí. Ty měly naznačovat, že předával citlivé informace ruské straně. „Na mě to dělá dojem takové předem připravené zpravodajské operace, která měla tu vládu Orbánovu ještě v posledních dnech před volbami nějak skandalizovat,“ zpochybnil načasování celé aféry.
Hrozí politické procesy?
„V Maďarsku to pokračuje v návaznosti na ten boj v takzvaném neziskovém sektoru, kdy se tu vytváří ta konspirace, že Orbán s Ruskem, s pravicovými stranami v Evropě a s americkými trumpovci vytvářejí nějaké spiknutí s cílem rozložit Evropu,“ popsal narativ, který podle něj sílí.
A opět nešetřil ani velmi tvrdým varováním do budoucna. „Nerad bych, abychom se dočkali v řádu týdnů nebo měsíců něčeho, co nechci nazývat politickými procesy, ale že někdo bude obviněn z vlastizrady nebo z neoprávněného nakládání s finančními prostředky. To se vše může stát. Známe to, takhle se likvidují političtí protivníci,“ řekl k vývoji v Maďarsku s tím, že nejde jen o samotného maďarského premiéra, ale o širší politický střet: „Není to už jenom o Orbánovi, ale o celé té politické rodině Patriotů,“ varoval před tlakem na tuto politickou skupinu.
Slova Jana Zahradila následně doplnil Matěj Gregor, který upozornil: „Každý vládnoucí lídr v Evropě by si měl uvědomit, že se z něj může jednou volební nocí stát opozice. Můžu si myslet cokoliv o politických bojích, ale nějaká jasně daná pravidla toho, kde ten politický boj končí, by měla být,“ apeloval na dodržování základních pravidel politického střetu.
Změna financování médií
Dalším tématem rozhovoru byl plán na změnu financování veřejnoprávních médií, na kterém podle Matěje Gregora pracoval jeho tým delší dobu. Klíčovou změnou má být samotné financování. To by se nově mělo přesunout ze systému poplatků na státní rozpočet, a to podle předem nastavených pravidel.
Dalším velkým tématem rozhovoru byla plánovaná změna fungování veřejnoprávních médií. Podle Matěje Gregora nejde o žádný improvizovaný zásah, ale o dlouhodobě připravovaný návrh, který má reagovat na nespokojenost části veřejnosti. „Novela, kterou připravujeme, je velmi podrobná, kvalitně podchycená… Myslím si, že je to krok velmi dobrým směrem, který řeší řadu problémů, které trápí lidi, kteří nás volili,“ hájil poslanec smysl celé změny.
Zdůraznil, že návrh má odstranit některé praktické problémy, které lidé dlouhodobě kritizují, ale zároveň zachovat samotnou existenci veřejnoprávních médií. Jinými slovy – nejde o jejich rušení, ale o změnu pravidel. „Reaguje to na poptávku lidí, že nechtějí, aby někdo jejich firmy a podnikání obtěžoval… Na druhé straně to zároveň reaguje na to, že tu z ničeho nic nezmizí veřejnoprávní média. Nikdo je nebude politicky ovlivňovat, zachová si to důstojnost,“ popsal.
Nejostřejší slova ale padla směrem k reakcím, které návrh vyvolal. Gregor mluví o přehnané kampani, která podle něj neodpovídá skutečnému obsahu zákona. „Mrzí mě ty hysterické reakce… už se točí videa ze spacáků v Poslanecké sněmovně, opozice nás ujišťuje, že to neprojde,“ uvedl a kritizoval politickou reakci.
Ještě tvrdší byl vůči veřejnoprávním médiím samotným, která podle něj sehrávají aktivní roli v celé debatě. „Hysterické pořady na České televizi, do kterých se zvou šílení aktivisté... vůči vládě zde zaznívají ošklivé, osobní, často i vulgární věci,“ řekl a otevřeně zpochybnil jejich nestrannost. „Je to vše vykonstruováno na lžích… Opoziční vlna podpořená médii se tu snaží vyvolat dojem, že dochází k ohrožování svobodných médií, přitom kdo si ten návrh přečte, tak se nic takového neděje,“ dodal a odmítl kritiku jako nepodloženou.
„Stačí se podívat, kolik takzvaných veřejnoprávních médií v zemích Evropské unie je financováno ze státního rozpočtu. To je možná ten nejsilnější argument a všichni víme, že tu jde o něco jiného. Prostě jde o prachy,“ má jasno Jan Zahradil. „Jde o to, jaké činnosti jsou nabalené na to financování veřejnoprávních médií, nikoli nezbytně pro výkon funkce, která je daná zákonem,“ kritizoval fungování televize veřejné služby.
ČT jako „dinosaurus na kapačkách“
Poradce Motoristů přitom otevřeně přiznal, že jeho postoj je výrazně tvrdší než návrhy vlády. Matěj Gregor ho v tomto postoji podpořil. „Beru to jako počátek nějaké cesty, protože já jsem v tomto daleko radikálnější než tato naše vláda. Já ten samotný koncept veřejnoprávnosti už vůbec neuznávám,“ odmítl samotný princip těchto médií. Svůj pohled pak Zahradil shrnul velmi ostrou metaforou. „Já si myslím, že je to dinosaurus na kapačkách, že je to prostě přežitek z minulého století,“ prohlásil a tímto přirovnáním vystihl svůj postoj k jejich budoucnosti.
„Dnes v době internetu, sociálních sítí, podcastů, online serverů, youtuberů, influencerů… nějaká představa, že tu budeme mít správné, spravedlivé a objektivní veřejnoprávní zpravodajství, které nám vysvětlí, co je pravda a co je lež, na to nevěřím,“ pokračoval Zahradil.
Problém vidí i v samotném obsahu vysílání. „Ta televize je zpravodajstvím a publicistikou viditelně ideologicky uhnutá… žádná objektivita a nestrannost,“ zpochybnil vyváženost České televize. „Pro mě by ideální řešení, nejobjektivnější bylo, zakódujte to a kdo se na to chce dívat, ať si to zaplatí, stejně jako u všech jiných placených kanálů. Pak by se vidělo, kdo teda skutečně to veřejnoprávní vysílání potřebuje a kdo ho nepotřebuje,“ navrhl Jan Zahradil model založený čistě na dobrovolném zájmu diváků.
