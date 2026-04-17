Trump po krizi udeřil: NATO? K ničemu. Papírový tygr

Prezident Donald Trump kritizoval NATO krátce poté, co bylo oznámeno znovuotevření strategicky důležitého Hormuzského průlivu. Podle něj se aliance ozvala až ve chvíli, kdy už krize odeznívala.
„Teď, když je situace v Hormuzském průlivu za námi, mi volali z NATO a ptali se, jestli nepotřebujeme pomoc. Řekl jsem jim, ať se drží stranou, pokud nechtějí přijít natankovat své lodě ropou. Byli k ničemu, když byli potřeba – papírový tygr!“ napsal Trump na své síti Truth Social a ostře tím zpochybnil efektivitu aliance.
Hormuzský průliv znovu otevřen, napětí ale trvá.
Americký prezident zároveň uvedl, že Hormuzský průliv je nyní plně otevřený a připravený pro běžný provoz. Zároveň ale upozornil, že námořní blokáda vůči Íránu zůstává nadále v platnosti.
„Hormuzský průliv je zcela otevřený a připravený k plnému provozu, ale námořní blokáda zůstane plně v platnosti, pokud jde o Írán, a to do té doby, než budou naše transakce s Íránem stoprocentně dokončeny,“ uvedl Trump.
Podle amerického velení se do blokády zapojují tisíce vojáků, desítky lodí i letadel. Od jejího zahájení už desítky plavidel obrátily kurz a vrátily se zpět směrem k Íránu, uvedla stanice Fox News.
Současně se situace na Blízkém východě částečně uklidnila díky dohodě o desetidenním příměří mezi Izraelem a Libanonem. To bylo dosaženo po jednáních, kterých se účastnili mimo jiné libanonský prezident a izraelský premiér Benjamin Netanjahu.
Navzdory příměří ale americké síly pokračují ve vojenských operacích proti Íránu v rámci mise nazvané Epic Fury. Ta byla zahájena na konci února a souvisí s širším napětím v regionu.
Trump navíc varoval, že situace by se mohla znovu vyhrotit. Uvedl například, že Írán obnovuje rozmísťování námořních min, a zároveň zdůraznil, že průliv musí zůstat otevřený pro mezinárodní obchod.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku