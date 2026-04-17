Knížák udeřil na Pavla: Usurpuje si právo na pravdu. Stydím se za něj

„Opovážlivost prezidenta republiky je druhem prezidentského puče. Porušuje ústavu, křičí po její flexibilitě, pokud se mu to hodí, v opačném případě za její zachovávání,“ naráží Knížák v glose na svém webu na rozdílné výklady ústavy, které prezident podle kritiků používá selektivně podle situace.
Prezidentovo jednání pak spojuje s širšími ambicemi měnit politické uspořádání. „Jeho snahy změnit náš parlamentní systém vycházejí z jeho minulosti bolševického oficíra. Je to pokus o porušování našeho ústavního systému, snaha o prezidentský systém, který u nás nemáme a nechceme mít,“ píše na adresu hlavy státu.
„Usurpuje si právo na pravdu“
Milan Knížák rovněž zpochybňuje i prezidentův styl komunikace: „Usurpuje si ‚právo na pravdu‘ a nestydí se vyzývat národ k demonstracím,“ dodává s tím, že Petr Pavel v žádném případě není prezidentem všech, i když dělá všechno, aby se davu zalíbil. „Český prezident nemá bojovat o moc, ale smiřovat protivníky…“ zdůrazňuje.
„Stydím se za něho,“ ostře uzavírá své hodnocení Petra Pavla v prezidentské funkci.
Kriticky se Milan Knížák vyjadřoval k prezidentu Petru Pavlovi také v březnovém rozhovoru pro ParlamentníListy.cz, kde své výhrady formuloval ještě otevřeněji a zasadil je do širšího pohledu na společnost i politiku.
„Považuji za tragické, že současné hlavy státu mají komunistickou minulost. Jeden byl spolupracovníkem StB, druhý bolševickým oficírem. Pro toto nenalézám omluvu. Dav se mýlí vždycky i v tomto případě dvojnásobně. Rád bych poukázal na prezidentovu licoměrnost. Když šlo o jmenování ministra, tak tvrdil, že zvyklosti ruší, když jde o summit NATO, volá po jejich zachování,“ uvedl Knížák a poukázal na podle něj rozporný přístup prezidenta k ústavním zvyklostem.
Zároveň otevřel i otázku prezidentových cest a jeho role v čele státu: „V České republice není prezidentský systém. Prezident republiky by měl být méně politikem, spíše symbolem naší kultury života, vlajkonošem. Bylo vždy nepsaným zákonem, že prezident svůj život svazuje do určitých struktur, zvyklostí a rituálů. Nedovedu si představit, že jakýkoli prezident během jednání s vládou na nejvyšší úrovni najednou odjede na údajnou dovolenou,“ uvedl a zpochybnil tím prezidentův postup v době politického sporu.
A nešetřil přitom ani celkovým hodnocením fungování prezidentského úřadu. „Dovolím si tvrdit, že ani prezidentský úřad dnes nefunguje. Poslal jsem prezidentovi po jeho nástupu dva dopisy. Ani na jeden nezareagoval,“ poznamenal.
Letos v únoru se Milan Knížák vymezil také vůči umělcům, kteří hlavu státu veřejně podpořili během demonstrací spolku Milion chvilek. Ty se konaly například na Staroměstském a Václavském náměstí v Praze a reagovaly právě na spor kolem prezidentových kroků, včetně nejmenování ministra.
Knížák tehdy reagoval na vystoupení známých osobností z kulturní scény, které se na pódiu postavily na stranu prezidenta a kritizovaly postup vlády. „Současnost přinesla novou sociální vrstvu tzv. VIP. V drtivé většině se jedná o lidi, kteří se objevují v médiích, tedy herce a zpěváky. Je směšné, jak se média dotazují těchto nepříliš orientovaných a často i nevzdělaných jedinců na otázky komplikující svět. U nás se armáda herců postavila za bolševického lampasáka Petra Pavla a buduje jeho image pro znovuzvolení prezidentem. Není divu, starší herci, kteří působili za komunistického totalitního režimu, byli téměř všichni nějak spojeni s režimem. Buď dokonalou autocenzurou nebo poslušným plněním nařízení či přímou spoluprací s StB,“ uvedl Knížák.
Podle něj tak nejde jen o jednotlivé názory, ale o širší trend zapojování celebrit do politických sporů. „Asi proto necítí pomalý návrat do starých časů,“ dodal a tímto výrokem uzavřel svou kritiku role umělců ve veřejném prostoru.
