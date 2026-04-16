Bartoš (Piráti): Babiš mlží ohledně rozpočtu obrany

18.04.2026 6:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výdajům na obranu.

Ivan Bartoš na DVTV vysvětluje důvody svého odvolání i v souvislosti s digitalizací stavebního řízení

Andrej Babiš mlží ohledně rozpočtu obrany, i když sám po setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem uznal závazek 2 % HDP, který vláda v tuto chvíli nedodržuje.

Rutte hovořil mimo jiné o pomoci Ukrajině. Moc dobře ví, že Česko do muniční iniciativy samo nepřispívá, jak se rozhodl Babišův kabinet, i když ji samo iniciovalo, na což ostatně dlouhodobě s Piráty upozorňujeme.

Rutte na přímou otázku ohledně neplněných procent neodpověděl, i když potvrdil, že výdaje na obranu s Babišem řešil, ale zdůraznil důležitost jeho plnění a také průmyslové produkce v budování obranyschopnosti. Trať na Karlštein, kterou si například vláda hodlá vykázat jako výdaje na obranu, se tedy očividně nepočítá.

Pokud se Alena Schillerová a Andrej Babiš během roku chytí za nos a rozhodnou se navýšit výdaje na obranu, my s Piráty takovouto změnu rozpočtu podpoříme. Ostatně jsme zásadní změny v této oblasti navrhovali už během jednání o rozpočtu. Závazky k našim partnerům se musí plnit. Pokud se jedná o bezpečnost a obranu, platí to v této době dvojnásob.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

  • Piráti
  • poslanec
