Foldyna (SPD): Bartoš je autentický Pirát, ale pan Hřib je zlo

Jo, děkuju, děkuju. Tak prosím vás. Já navrhuju po tom, co jsme tady poslouchali pana Hřiba, abychom zařadili bod Zkoumání svéprávnosti a duševní odpovědnosti poslance Hřiba, protože to, co tady předvádí, ty útoky na lidi, neopodstatněné útoky na paní Vachatovou, na pana Babiše, na pana ministra Juchelku, to je prostě už za hranou. To je věc, která prostě je mimo chápání. To není politika. To není o tom, jestli souhlasím nebo nesouhlasím s Piráty. To je záležitost fyzické osoby. Ten pan Bartoš je prostě autentický Pirát, ale pan Hřib je zlo, které se musí nějakým způsobem začít projednávat a to je věcí lékařů, anebo jestli tady uděláte nějaké konzilium, ale to, co tady předvádí, no to je šílené, to je šílené! To v padesátých letech komunisti byli odvar. Možná bychom tady našli nějaké věci z roku 1937, když se ty nacisti rodili, ti byli taky takhle nenávistní, ale já si myslím, že jsme se posunuli. Zkusme to vyzkoumat tím, že budeme zkoušet duševní zdraví a jeho svéprávnost, abychom se tady nezabývali tím, že tady nadáváme lidem. Díky.
