MŽP představí první návrh Národního plánu na obnovu přírody

„Historicky se ochrana přírody soustředila hlavně na jednotlivé druhy nebo konkrétně vymezená území. Dnes už je ale zřejmé, že to samo o sobě nestačí. Musíme se více zaměřit na obnovu narušené přírody a na zlepšení stavu krajiny jako funkčního celku. Národní plán na obnovu přírody proto počítá s opatřeními, jako jsou revitalizace vodních toků, zakládání krajinných prvků v zemědělské krajině, posilování městské zeleně, zlepšování podmínek pro opylovače nebo obnova zemědělských a lesních ekosystémů. Rozsah oblastí, kterým je nezbytné věnovat pozornost je značný a pro úspěšné plnění Národního plánu proto bude důležité vyjednat také odpovídající finanční podporu z Evropské unie. Ministerstvo životního prostředí proto intenzivně pracuje i na předběžném vyčíslení nákladů a potřeb pro naplňování právě tvořeného Národního plánu na obnovu přírody.“ vysvětluje ministr životního prostředí Igor Červený.
Na semináři Ministerstvo životního prostředí představí první pracovní návrh plánu, jehož finální podoba bude předložena Evropské komisi v září roku 2026. Seminář zároveň odstartuje veřejnou konzultaci, během které mohou zájemci národní plán v procesu jeho tvorby písemně připomínkovat.
Kdy? 21. dubna 2026, 13:00–16:00
Kde? Ministerstvo životního prostředí, místnost č. 900 a online
Seminář je otevřený všem. Kapacita jednací místnosti je omezená, proto doporučujeme osobní účast hlavně těm, kteří se chtějí zapojit do diskuse. Pro ostatní bude k dispozici živý přenos.
Registrace je ZDE.
Více informací k obnově přírody naleznete ZDE.
Ministerstvo životního prostředí jako hlavní gestor vypracovalo návrh Národního plánu na obnovu přírody, na přípravě se podílely i další resorty. Všechny informace najdete na stránkách Obnova přírody, včetně nejčastějších Otázek a odpovědí.
