Premiér Babiš: Výhodná dlouhodobá půjčka pro ČR je schválena

Skvělá zpráva. Výhodná dlouhodobá půjčka SAFE pro ČR schválena. Rada EU rozhodla, že ČR může v následujících letech využít přes 50 miliard korun na strategické projekty, podporující naši bezpečnost.
Budeme z ní financovat dostavbu dálnice D11 nebo nákupy těžké techniky. Vše navíc budeme nakupovat ve spolupráci s dalšími evropskými zeměmi, Slovenskem, Německem či Chorvatskem, abychom dosáhli na co nejvýhodnější podmínky.
Ing. Andrej Babiš
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku