AOPK ČR: Český les má novou přírodní rezervaci. Žije v ní i rys ostrovid

Jedinečné území se skalním hřebenem a cennými lesními porosty tak získalo odpovídající ochranu. Přírodní rezervaci vyhlásila dnes na 38 hektarech Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která na vymezení spolupracovala s vlastníkem lesa i hospodářem.
„Díky trpělivé a dlouhodobé partnerské spolupráci všech zúčastněných se podařilo najít řešení, které respektuje jak potřeby ochrany přírody, tak hospodaření v krajině,“ říká Tomáš Peckert z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel regionálního pracoviště Správa CHKO Český les.
Dlouhá skála je devatenáctou přírodní rezervací v CHKO Český les. Chrání výrazný skalní hřeben s porosty buku a smrku, které vytvářejí pestrou mozaiku stanovišť – od osluněných skalních výchozů po stinné lesní partie. Tato rozmanitost stojí za výskytem řady vzácných a ohrožených druhů. Žije tu například datlík tříprstý, jeřábek lesní nebo také naše největší kočkovitá šelma - rys ostrovid. Rostou zde třeba plavuň pučivá a vranec jedlový, rostliny, jejichž původ sahá až do prvohor.
„Vyhlášení rezervace vnímáme jako potvrzení, že dlouhodobé šetrné hospodaření v našich lesích pomáhá zachovat jejich cenné přírodní hodnoty. Více než čtvrtina rozlohy lesních porostů je zde už dnes ponechána samovolnému vývoji. Takto pojaté hospodaření zároveň posiluje charakter lokality jako klidové zóny, která vyhovuje i velkým šelmám, jako je rys ostrovid,“ uvádí Josef Forst, ředitel Domažlických městských lesů.
Další péče se zaměří především na postupné zvyšování věkové a prostorové rozrůzněnosti porostů a podporu přirozeného zmlazení dřevin, včetně smrku ztepilého z místních populací. Domažlické městské lesy, které tu hospodaří, se zároveň dlouhodobě podílejí na návratu tetřeva hlušce do Českého lesa mimo jiné i vypouštěním odchovaných jedinců do volné přírody.
„Příroda se nedá dlouhodobě chránit bez lidí, kteří v krajině žijí. Spolupráce mezi hospodáři, obcemi a ochranou přírody je v chráněné krajinné oblasti Český les doslova příkladná a přináší výsledky. Díky tomu se třeba podařilo zajistit potřebnou péči například o nivu Nemanického potoka - orchidejový a ptačí ráj v jednom z největších mokřadních komplexů v Plzeňském kraji. V přírodní rezervaci Pavlova Huť zase nové dřevěné přehrážky zpomalují odtok vody a vracejí ji zpět do rašelinišť, což prospívá vzácným borovicím blatkám. Na význam chráněných oblastí pro přírodu, obyvatele, místní podnikatele i návštěvníky letos po celý rok upozorňuje řada akcí. Pod hlavičkou „Rok chráněných krajinných oblastí“ je zaštítila Česká komise pro UNESCO,“ konstatuje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Přírodní rezervace dlouhá skála bude nadále přístupná, návštěvníci se mohou pohybovat po vyznačených stezkách. Samozřejmostí je respekt ke zdejší přírodě.
Nařízení AOPK ČR o vyhlášení přírodní rezervace Dlouhá skála si lze přečíst na webu ZDE.
