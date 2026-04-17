Nacher (ANO): Napravujeme nespravedlnost, která vznikla návrhem předchozí vlády

17.04.2026 20:06 | Monitoring
autor: PV

Projev na 14. schůzi Poslanecké sněmovny ČR 17. dubna 2026 k návrhu poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.

Děkuji, pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, členové vlády, dámy a pánové, jsme ve druhém čtení návrhu, který jsem důkladně představil v prvním čtení, zkráceně, jdeme odemknout uzamčené klienty v penzijním připojištění, s tím, že tím napravujeme určitou nespravedlnost, která tady vznikla návrhem předchozí vlády, která jednostranně změnila podmínky u takzvaného penzijka pro lidi, kteří pobírají důchod, ale zároveň znemožnila reagovat těm klientům na tuto jednostranně změněnou situaci. V momentě, kdy oni... (Otáčí se k diskutujícím u stolku zpravodajům.) V momentě, kdy oni odešli, tak přišly o již připsané příspěvky státní. Zároveň... a tenhleten návrh řeší dvě situace.

Jednak právě napravuje tu nespravedlnost, že vrací ty finanční příspěvky. To se týká asi 16 000 osob a dokonce někteří přišli i o svoje vlastní peníze v momentě, kdy v tom systému byli kratší dobu než dva roky, těch je asi sto.

Zároveň ale do budoucna umožňuje těm klientům, pokud nechtějí v takovém systému být, aby odešli. To znamená řeší minulost, ale řeší i případnou budoucnost. Já bych chtěl na tomto místě poděkovat opozičním poslancům za jaksi kooperaci v tom slova smyslu, že za dva kluby nechtěly vetovat tento návrh, který podle té naší původní představy měl být v devadesátce, což jsou kluby Pirátů a STAN, za to bych chtěl poděkovat, ty tři další to vetovaly, nicméně i jim děkuji, že se nám podařilo zkrátit ty lhůty. Zároveň já jsem se všemi s vámi jednal i o těch pozměňovacích návrzích, které v tom systému jsou, ke kterým se teďka přihlásíte. Účastnil jsem se i kulatého stolu, který organizovala Olga Richterová ohledně zejména tedy poplatků. Poprosil jsem všechny, protože Ministerstvo financí připravuje detailnější novelu v této oblasti na polovinu roku, abychom tam ty pozměňovací návrhy dali až tam, že jsem připraven je hájit a bít se za ně. Teďka narážím třeba na ty poplatky, ale jsou tady v éteru i nějaké další vylepšení toho takzvaného penzijka.

Takže takhle jsme se i domluvili s paní ministryní financí, že by tohleto zůstalo čistě jenom odemčení těch uzamčených klientů a rychlá, co nejrychlejší náprava toho dění, které tam je, a vlastně nastavení těch pravidel stejných i do budoucnosti. Tolik tedy moje prosba na vás na poslance. Vidím, že tam je zatím jedna přihláška. Tolik moje úvodní slovo. Děkuju.

Psali jsme:

„Pojď na bitku.“ Největší fanda NATO dostal výzvu z Ruska
„Tak to chodí v ČT. Technika za miliony nerozbalená.“ Režisér pustil ven detaily
ČSÚ: Počet udělených patentů v Česku se opět snížil
Okamura štve Fischera i Niedermayera. Jde o armádu

Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Primátor

Je pravda, že uvažujete o kandidatuře na pražského primátora? Nepřijde vám, že ty funkce měníte jako ponožky? Proč jste tak nerozhodný? Nebo to byste byl primátor, poslanec a ještě zmocněnec či co to jste?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Když zahoříme přitažlivostí k absolutně nevhodnému partneroviKdyž zahoříme přitažlivostí k absolutně nevhodnému partnerovi Zbavte se navždy otravného mechu na trávníkuZbavte se navždy otravného mechu na trávníku

Další články z rubriky

Pivoňka Vaňková (STAN): Třetí pilíř potřebuje hlubší a promyšlené úpravy

21:02 Pivoňka Vaňková (STAN): Třetí pilíř potřebuje hlubší a promyšlené úpravy

Projev na 14. schůzi Poslanecké sněmovny ČR 17. dubna 2026 k návrhu poslanců na vydání zákona, který…