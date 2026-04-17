Mašín: Evropané, pojďte si pro ropu do Hormuzu. Potřebujeme zbraně na válku s Čínou!

Množí se kritika útoku na Írán. Bylo to správné?
Ano, ale došlo k němu pozdě. Příležitosti k tomu byly za Bidena. Poslední dobrá loni během dvanáctidenní války, kdy Trump zakázal Izraeli akci úspěšně ukončit, když tato válka byla podporována povstáním statisíců Íránců v desítkách íránských měst. Připustilo se tím k zavraždění 45 000 demonstrantů. Další popravy pokračují. Izrael měl ve vzduchu 120 letadel s bombami, Trump dal povel letadla vrátit zpátky. Tehdy ve své ješitnosti ještě věřil v Nobelovu cenu míru. Tehdy byl čas to dokončit. Opakovala se Korea, opakovalo se Maďarsko 1956, opakoval se Vietnam, opakoval se Írák, Izrael a tak dále. Dnes už se v Íránu nikdo neodváží vyjít na ulici demonstrovat a bojovat proti muslimským gardám.
Amerika na to tehdy ještě měla, což ukázala, když USA zaútočily na Venezuelu. Bezvadná byla záchrana dvou pilotů z Íránem sestřelené F-15. Tato akce stála Ameriku 900 milionů dolarů, což byly ztráty na letadlech jako Herculesy, helikoptéry, A-10 a další vojenské techniky. Bylo nasazeno 500 vojáků Special Forces.
Anketa
hlasovalo: 10319 lidí
Kdyby měl dnes Írán rakety s delším doletem a k tomu ještě atomovou bombu, útočil by na Spojené státy americké, ale i na Evropu - Prahu, Londýn a tak. Snažil by se rozšířit svůj náboženský fanatismus po celém světě. Osud Izraele by byl osudem celého nebránícího se civilizovaného světa. Evropa tuto hrozbu nemůže podceňovat. Írán dojednané „příměří“ využívá k znovuvyzbrojení. Další čínské rakety, kterými byla sestřelena F-15, jsou na cestě.
Trump sliboval, že válka bude ukončena rychle. Nyní trvá několik týdnů a konec je v nedohlednu...
Akci musel zastavit, protože Amerika musí mít ještě zbraně pro následující střetnutí s Čínou, které je pouze otázkou času. Tomuto střetnutí se Amerika dosud vyhýbá. Číňané i Rusové opakovaně prolamují americké blokády. Co je pro Hormuz Ukrajina, to bude pro Čínu Hormuz. Amerika měla na začátku války na Středním východě přes 3000 Tomahawků. V prvním týdnu války proti Íránu jich použila přes 800. Zbraně byly vyplýtvány i ve zbytečné válce na Ukrajině.
Během „příměří“ Čína dodává Íránu rakety, které byly Íránem použity k sestřelení letounu F-15. Trump Evropanům velmi správně připomíná: „Když chcete ropu, pojďte si pro ni do Hormuzského průlivu.“ Kde jsou spojenci NATO? Budoucí střet s Čínou bude nesrovnatelně větší než cokoli, co se odehrálo předtím.
O válce na Ukrajině se nyní už příliš nemluví…
Všichni byli zaměstnáni válkou na Ukrajině. Když se zhroutí Ukrajina, nemá to žádný světový význam. Že nebudete mít víc obilí? Spojené státy mají produkci, která převyšuje globální spotřebu. Velká většina obilí z Ukrajiny končí v Africe. Obilí pro Afriku z Ukrajiny financovaly Spojené státy a zároveň zadarmo dodávaly i vlastní přebytky. Šlo o Agenturu Spojených států amerických pro mezinárodní rozvoj (USAID). Zemědělství Afriky bylo touto pomocí zničeno.
Samotná bývalá Jižní Afrika a bývalá Rhodésie by byla schopna svou produkcí uživit zbytek Afriky. EU zakázala dovážet pšenici a jiné hospodářské produkty z Ameriky pod různými záminkami. Některé tyto záminky byly při dohodě mezi USA a Evropou částečně zrušeny. Vymlouvali se na geneticky modifikované potraviny, což je výmluva pro to, aby Francie mohla prodávat za vyšší ceny svou pšenici. V České republice máte všechna pole žlutá a pšenici kupujete z Francie za těžké peníze, ačkoli byste ji mohli kupovat z Ameriky za zlomek ceny.
Válka v Íránu má globální rozměr. Přibližně dvacet procent světových dodávek energie prochází Hormuzským průlivem. Když dojde k jeho ochromení, důsledky pocítí všichni. Dnes se o Ukrajině vůbec - mimo Zelenského - nemluví. Dění na Středním východě je rána celému civilizovanému světu.
Nebyly výroky Donalda Trumpa o zničení civilizace přehnané?
Trump používá slovník Ronalda Reagana, který „vyhrožoval“ Sovětskému svazu Hvězdnými válkami, které neexistují dodnes. Rusové mu to zbaštili. Dnes, i když Trump používá silnější výrazy, jsou proti nim světoví představitelé již imunní. Je to jeho způsob řeči. Chtěl zničit elektrárny a mosty. Proč se dnes nesmí bourat mosty a elektrárny? Válka není souboj, válka nemá pravidla. Jde o to, kdo vyhraje. Generál Patton řekl: „Vítězství je jediný přijatelný výsledek války.“
Podle toho se řídí Íránci. Pokud je Írán schopen útočit i na muslimské státy ve svém bezprostředním okolí, jako jsou Kuvajt, Katar, Spojené arabské emiráty či Saúdská Arábie, proč by neútočil na Ameriku a Evropu. Proč by nepoužil atomovou bombu, když se přiznával k tomu, že vyhladí Izrael z povrchu této země. Izrael a Trump válkou proti Íránu chrání Evropu. Írán chce rozšiřovat islám po celém světě, hospodářství je jejich nástrojem a zelená politika tomu napomáhá.
Írán stál před atomovou bombou a v případě, že by Izrael a Amerika nezasáhly, držel by pod krkem celý svět. Atomové zbraně rozlišujeme podle účelu na strategické a taktické. Amerika k Trumpem avizovanému zničení mostů a elektráren nepotřebuje použít žádné taktické atomové zbraně. Mohla by to snadno udělat použitím konvenčních zbraní v jejím arzenálu. Trump to popsal. Vyhlazením civilizace myslel Trump zbourání mostů, po kterých chodí civilisti, a zbourání elektráren, což je dnes chápáno jako válečný zločin proti Ženevským konvencím. Chtěl bych ale připomenout Drážďany a Hamburk.
Josef Mašín je posledním žijícím členem antikomunistické odbojové skupiny bratří Mašínů. V roce 1945 obdržel od prezidenta Edvarda Beneše československou medaili Za chrabrost. Jelikož jsou některé činy bratří Mašínů za komunistického režimu považovány za kontroverzní, od prezidentů po roce 1989 už žádné ocenění nepřišlo.
Po dobrodružném útěku bratří Mašínů do Západního Berlína v roce 1953 a následné cestě do USA začal sloužit v jejich armádě, vstoupil do Special Forces. Poté se stal úspěšným podnikatelem a ve svých 94 letech žije v kalifornském městě Santa Barbara.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku