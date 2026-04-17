Nerudová (STAN): Média píšou o úspěchu Nerudové. Já si ale přeji úspěch ČR

18.04.2026 8:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k prospěchu pro ČR z činnosti Danuše Nerudové v Evropském parlamentu.

Viděla jsem monitoring a média píšou o úspěchu Nerudové. Já si ale přeji úspěch ČR a úspěch českých občanů. A musím bohužel říct, že Babišově vládě je to úplně jedno a v Evropě v této věci zatím neudělala vůbec nic.

Mně ani nevadí, že pan ministr nechodí do debat a posílá místo sebe náhradníky, ale opravdu mi vadí, že nekompetentní náhradníky za sebe pan ministr posílá do Bruselu.

Poslední měsíce byly náročné. Ale přesně od toho tu jsem. Dali jste mi důvěru, aby byl český hlas v Evropě slyšet a s tím do toho jdu každý den. Děkuji za každý podporující komentář a zprávu.

Všechny je poctivě čtu a dávají mi obrovskou sílu pokračovat dál.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

